Verspätung nach Flugplan?

Al-Wazir betonte, dass Starts und Landungen zwischen 23 und 5 Uhr in Frankfurt unzulässig sind und es Ausnahmen nur für wetterbedingte und ähnliche Ursachen geben dürfe, nicht aber für schon im Flugplan angelegte Zeitknappheit. Nachdem Ryanair im November und Dezember jeweils 35 mal nach 23 Uhr gelandet war, habe er ernsthafte Gespräche mit den Verantwortlichen geführt, das habe auch Wirkung gezeigt. Im Januar landete der irische Lowcost-Carrier nur noch 19 und im Februar neun Mal nach 23 Uhr.

Rückfall beim Sommerflugplan

Um so mehr sei er bestürzt gewesen, dass Ryanair mit Beginn des Sommerflugplans wieder rückfällig wurde: Im April landete der Fluganbieter sogar 38 mal verspätet in der eigentliche verbotenen Zeit, im Mai waren es nach Angaben von SPD-Mann Weiß eine Woche vor dem Monatsende auch schon 32 mal. Für verspätete Landungen bis Mitternacht ist nach den geltenden Bestimmungen keine Einzelgenehmigung erforderlich. Und nach 24 Uhr sind sie Al-Wazir zufolge Ryanair vielfach untersagt worden. Ihre Maschinen mussten dann auf den Flughafen Hahn im Hunsrück ausweichen, den die Iren mit ihrer Teilabwanderung nach Frankfurt so vor den Kopf gestoßen hatten.

Wissler und andere Kritiker haben keinen Zweifel daran, dass die Verspätung im Flugplan Ryanairs angelegt ist, die sich in Frankfurt neben Rabatten auch eine nur 25 Minuten dauernde und damit unrealistisch kurze Abfertigungszeit habe zusagen lassen. Vor allem bei den regelmäßig verspäteten Flügen aus Barcelona und London-Stansted hat auch Al-Wazir diesen Verdacht. Deshalb habe er das Regierungspräsidium Darmstadt als zuständiger Behörde um Prüfung gebeten. Wenn sich der Verdacht erhärtet, können gegen Ryanair Bußgelder bis zu 50 000 Euro verhängt werden.

Unterdessen deutet sich gestern eine erste Verbesserung an. Die Fluggesellschaft Ryanair hat angekündigt, zwei häufig verspätete Flüge auf eine frühere Ankunftszeit zu verlegen. Vom 1. Juni an soll die Maschine aus London-Stansted von 22.30 Uhr auf 22.10 Uhr vorgezogen werden. Ein Flug aus Catania wird ab dem 7. Juni statt um 22.30 Uhr um 21.15 Uhr am Terminal ankommen.

