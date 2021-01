Verteidigung plädiert auf Totschlag

Frankfurt.Im Prozess um den gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat der Verteidiger des Hauptangeklagten Stephan E. eine Verurteilung wegen Totschlags gefordert – und nicht wegen Mordes. Das Strafmaß solle „verhältnismäßig, aber auch annehmbar sein“, sagte der Rechtsanwalt Mustafa Kaplan am Donnerstag in seinem Schlussvortrag vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt.

Die Anklage wirft Ernst vor, den CDU-Politiker Lübcke im Juni 2019 auf der Terrasse von dessen Wohnhaus erschossen zu haben. Kaplan widersprach dem Vorwurf, es habe sich dabei um Mord gehandelt, mit den Merkmalen von Heimtücke und niedrigen Beweggründen. Denn der Schuss sei nicht aus dem Hinterhalt gekommen: „Die Tat sollte nicht anonym begangen werden, Herr Lübcke sollte sie sehen“.

Die Bundesanwaltschaft hat eine Verurteilung des 47-jährigen Deutschen zu lebenslanger Haft wegen Mordes gefordert, mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und anschließender Sicherungsverwahrung . Sie geht von einem rechtsextremistischen Motiv aus.

Der Verteidiger sagte zum Motiv: „Die Tötung von Herrn Lübcke war für Herrn E. ein politisches Ziel.“ E. habe sich privat und beruflich in einem Umfeld bewegt, in dem Hass auf Flüchtlinge und Ausländer „normal“ gewesen sei; der Hass auf Ausländer sei das einzige verbindende Element in der Beziehung zu seinem alkoholkranken und gewalttätigen Vater gewesen.

Sollte sich der Staatsschutzsenat dennoch für eine Verurteilung wegen Mordes entscheiden, beantragte der Verteidiger, keine besondere Schwere der Schuld festzustellen. Die Tatsache, dass Lübcke als Regierungspräsident ein Repräsentant des Staates gewesen sei, begründe keine Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, auch die dazu nötigen Merkmale träfen nicht zu – auch wenn Lübcke „selbstverständlich ein besonderer Mensch für seine Familie und für seine Freunde“ gewesen sei. Immer wieder kam Kaplan auf die Rolle des wegen Beihilfe angeklagten Markus H. zu sprechen, ein früherer Arbeitskollege und Freund von E.. „Ich persönlich glaube meinem Mandanten, dass er zusammen mit H. die Tötung von Herrn Lübcke geplant und ausgeführt hat“, sagte Kaplan. In diesem Punkt zeigte er sich einig mit dem Anwalt der Witwe und der beiden Söhne Lübckes, die in dem Verfahren als Nebenkläger auftreten: H. sei als Mittäter zu verurteilen, auch wenn es keine DNA-Spuren oder sonstige Beweise für seine Anwesenheit am Tatort gebe.

Kaplan rief das Gericht auf, das unterschiedliche Verhalten der beiden Angeklagten zu berücksichtigen: „Der eine lässt sich ein und zeigt Reue, der andere schweigt und grinst.“ E. sei klar, dass sich in der gewaltbereiten rechtsextremen Szene herumgesprochen habe, dass er Aussagen gemacht habe und dort als „Verräter“ gelte. Sollte sein Verhalten bei der Urteilsfindung unberücksichtigt bleiben, könne dies eine „fatale Wirkung“ auf andere Verfahren haben, in denen Beschuldigte überlegen würden, zum extremistischen Umfeld auszusagen. dpa

