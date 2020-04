Stuttgart.In Baden-Württemberg gibt es etwa 9000 öffentliche und private Kindertageseinrichtungen (Kitas), in denen rund 90 000 Mitarbeiter tätig sind. Zudem werden Kindergruppen in der Tagespflege betreut. Sie alle blicken gespannt auf das Gespräch an diesen Mittwoch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder.

Vor allem, nachdem die Nationalakademie Leopoldina empfohlen hatte, wegen der Corona-Krise die Kitas bis zu den Sommerferien im Notbetrieb zu lassen, ist die Verunsicherung in den Kitas und Tagesbetreuungseinrichtungen groß – nicht nur bei den Mitarbeitern und Trägern, sondern auch bei den Eltern. Folgen Merkel und die Ministerpräsidenten den Empfehlungen der Wissenschaftler? Bleibt also der Kita-Betrieb sogar bis zu den Sommerferien weitestgehend lahmgelegt?

Sorge um Gehalt

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) ist nicht nur für die Schulen im Südwesten zuständig, sondern auch für die Kitas. „Bei Kindertageseinrichtungen stehen wir und speziell die Träger natürlich vor einer besonderen Herausforderung. Es ist offensichtlich, dass Abstandsregeln in Tageseinrichtungen, insbesondere bei den jüngeren Kindern, nicht in der Form eingehalten werden können, wie das zum Beispiel bei den Abschlussklassen in der Schule möglich ist“, sagt Eisenmann dieser Redaktion. Es sei aber auch klar, dass berufstätige Eltern bei einem Hochfahren des gesellschaftlichen Betriebes auf die Betreuung angewiesen sein werden.

„Die entscheidende Frage für den Betrieb der Kitas ist, wie dem Infektionsschutz der Erzieherinnen und Erzieher, der Kinder und ihrer Eltern hinreichend Rechnung getragen werden kann“, erklärt die CDU-Politikerin. Hierbei sei die enge Abstimmung mit den Kommunalen Landesverbänden und Kirchen als große Träger wichtig. „Die Gesundheit und der Infektionsschutz haben für uns Vorrang“, stellt die Ministerin klar.

In den Kita-Verbänden ist der Chor vielstimmig. „Wir lehnen es ab, dass die Kitas in Deutschland bis zu den Sommerferien geschlossen bleiben. Dies wäre ein weitreichender Eingriff. Wir brauchen einen langsam ansteigenden Anlauf“, sagt die Bundesvorsitzende des Deutschen Kitaverbands, Waltraud Weegmann, dieser Redaktion. Längerfristige, weitgehende Kita-Schließungen – wie von der Nationalakademie Leopoldina vorgeschlagen – würden die Eltern in große Nöte bringen. „Wenn die Kinder zu Hause bleiben müssen, dann können viele Eltern nicht arbeiten. Viele Eltern haben schließlich Berufe, in denen sie nicht im Homeoffice arbeiten können. Bleiben die Kitas zu, stellt dies die Familien vor unlösbare Probleme“, so Weegmann. Sie warnt davor, dass die Träger von nicht-kommunalen Kitas bei einer Verlängerung der Schließungen Einnahmeausfälle von bis zu 30 Prozent kompensieren müssten. Die Wissenschaftler der Leopoldina schlagen vor, in den Kitas nur Fünf- bis Sechsjährige mit höchstens fünf Kindern im Raum auf den Übergang in die Grundschule vorzubereiten. Ganz anders bewerten Vertreter der Kindertagespflege die Situation. „Wir schließen uns den Empfehlungen der Nationalen Leopoldina selbstverständlich an. Die Argumentation, dass kleinere Kinder sich weniger gut an Distanzregeln und Schutzmaßnahmen halten, im gleichen Zug aber die Infektion weitergeben können, steht außer Frage“, sagt die Landesvorsitzende Christine Jerabek.

Nach Angaben des Kultusministeriums werden im Südwesten in der Tagesbetreuung etwa 15 000 Unter-Dreijährige und etwa 3500 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren betreut. Weiter warnt Jerabek vor den finanziellen Folgen. „Wir sehen deutlich, dass das System der Kindertagespflege stark gefährdet ist“, sagt sie. Da Mitarbeiter in der Tagespflege schon unter normalen Umständen im Niedriglohnsektor arbeiten würden, sei es für sie in der Vergangenheit nicht möglich gewesen, finanzielle Rücklagen zu bilden.

