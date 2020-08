Verwirrendes Spiel mit Sinnestäuschungen

Stuttgart.Gerade war Adrijana Corluka noch gut 1,80 Meter groß. Nach wenigen Schritten in den Raum hinein ist sie im Vergleich zu ihrer Kollegin plötzlich winzig. Es sieht so aus, als wäre sie locker um einen Meter geschrumpft. Der Verstand wehrt sich beim Blick durch das Fenster gegen die Wahrnehmung. Der Effekt ist nach seinem Erfinder, dem US-amerikanischen Augenarzt und Psychologen Adelbert Ames benannt. Durch den schrägen Boden und spezielle Wandmuster geraten beim Blick in den Ames-Raum die Größenverhältnisse durcheinander. Er ist Teil des Museums der Illusionen, das an diesem Freitag in Stuttgart seine Pforten öffnet.

In diesem Museum sollte man seinen Augen nicht trauen. Beim Vorübergehen wandelt sich die scheinbar flache Abbildung von geometrischen Mustern in eine dreidimensionale Erscheinung. Schaut man lange genug auf eine sich drehende Scheibe mit Kreisen und hält man sich dann die Hand vor die Augen, quillt diese scheinbar auf. Verfolgen einen tatsächlich die Augen aus einem Porträtbild? Und warum taucht in einem rotierenden Bild zwischen den grünen plötzlich ein roter Farbfleck auf? Viele Objekte spielen mit der Sinneswahrnehmung des Menschen.

Auf 400 Quadratmeter vereint das Museum der Illusionen viele Exponate, die dem Gehirn einen Streich spielen. Das Konzept wurde 2015 in der kroatischen Hauptstadt Zagreb erstmals realisiert. Über ein Franchising-System konnten die beiden Gründer die Idee seither schnell in aller Welt verbreiten, es gibt mittlerweile Standorte in Schanghai wie in Kuala Lumpur, in Toronto und New York, in Paris und Athen. Stuttgart ist nach Hamburg in Deutschland das zweite Museum.

Corluka, die Geschäftsführerin mit kroatischen Wurzeln, hat sich den Standort zwischen dem Einkaufszentrum Milaneo und dem Hauptbahnhof sorgfältig ausgesucht. „Es war nicht einfach, Vermieter vom Erfolg eines Museums der Illusionen zu überzeugen“, blickt sie auf die zweijährige Vorbereitungsphase zurück. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Eröffnung um fast ein halbes Jahr verschoben.

Ein Besuch im Museum der Illusionen eignet sich gut als Familienausflug, wirbt Corluka. Kindergeburtstage organisiert die siebenköpfige Mannschaft ebenso wie Firmen-events. „Ausprobieren und Fotografieren sind ausdrücklich erlaubt“, fordert Ausstellungsleiterin Uschi Marcu Groß und Klein zum Mitmachen auf. Im sogenannten Vortex-Tunnel wird der Gleichgewichtssinn auf eine harte Probe gestellt. Ein eigentlich fest montierter Steg scheint in dem Tunnel mit rotierenden Lichtern zu schwanken und sorgt innerhalb weniger Sekunden für Schwindelgefühle.

