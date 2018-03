Verzögerungen ohne Ende

Anzeige

Es ist unklar, ob das Projekt tatsächlich pünktlich fertig wird. Die Liste der Verzögerungen ist lang. „Die Suche nach Kampfmitteln war schwieriger, an der A 661 musste eine neue Entwässerung eingezogen werden, das Einrammen von Gründungspfählen im Bereich der S-Bahn dauerte länger als geplant“, zählt Stadtsprecherin Kerstin Holzheimer auf.

Offiziell hält die Kommune „bis zum Beweis des Gegenteils“ am geplanten Termin fest. Für die Umgestaltung haben Land, Bund, Offenbach und Frankfurt insgesamt rund 38 Millionen Euro eingeplant. Wegen der Verzögerungen reicht das Geld voraussichtlich nicht. Das Gelände um den Kaiserlei-Kreisel liegt an der Nahtstelle zwischen Offenbach und Frankfurt, das Anteile an dem Areal hat. Ein Bordstein markiert die Grenze zwischen den Städten. Sie streiten immer wieder über die Weiterentwicklung des Gebiets. Bei der geplanten Multifunktionsarena, die dort für 13 000 Besucher entstehen soll, scheinen nach langem Hickhack beide Kommunen endlich an einem Strang zu ziehen.

Wettbewerb zur Architektur

Das Bieterverfahren soll bis Mitte des Jahres abgeschlossen werden. „Es geht voran“, sagt Andrea Brandl, Sprecherin von Frankfurts Sportdezernent Markus Frank. Bis Ende des Jahres könnte auch der städtebauliche Wettbewerb zur Architektur der Halle abgeschlossen sein.

In der auf knapp 150 Millionen Euro veranschlagten Multifunktionshalle soll künftig Basketball und Eishockey gespielt werden – und sie soll auch kulturell genutzt werden. Gespräche laufen seit längerem mit zwei privaten Anbieter-Konsortien. Die Kommunen, die kein einfaches Verhältnis haben, sehen die Arena als wichtigen Baustein für das weitere Zusammenwachsen. Unter anderem aus Angst vor hohen Kosten wegen der Verkehrsanbindung für die Halle hatte sich Offenbach im vergangenen Jahr quergelegt. Die Bedenken wurden inzwischen ausgeräumt.

Mit dem Umbau des Kreisels gewinnt Offenbach 1,8 Hektar Fläche hinzu. Diese will die Stadt für Firmenansiedlungen nutzen. Davon erhofft sie sich dringend benötigte Steuereinnahmen und Arbeitsplätze. Für die beiden Baufelder gebe es bereits Interessenten. Die künftige Verkehrsführung ist dabei ein Verkaufsargument. „Die verbesserte Infrastruktur durch den Umbau des Kreisels ist ein Faktor, den wir bei unserer Entscheidung berücksichtigt haben, weil sich die Attraktivität des Standorts erhöht“, sagt der Geschäftsführer des Hamburger Immobilienentwicklers Becken, Stefan Spilker. Seine Gruppe erwarb 2017 Gelände am Kaiserlei.

