Viel Geld im Topf

Wiesbaden.Die Gewerbesteuereinnahmen in Hessen sind weiter hoch. Im ersten Halbjahr haben die Gemeinden des Landes Brutto-Zahlungen von rund 2,5 Milliarden Euro erhalten und so an das hohe Niveau der Vorjahre angeschlossen, wie das Statistische Landesamt gestern mitteilte. Vor allem in Darmstadt, Offenbach und Erbach gab es demnach deutliche Zuwächse, in Baunatal und Fulda indes starke Rückgänge im Vergleich zum Vorjahr.

Frankfurt ist den Angaben zufolge traditionell die Haupteinnahmequelle in Hessen: Mit 850,1 Millionen Euro kommt etwa ein Drittel des Gewerbesteueraufkommens aus der Stadt am Main. Wiesbaden nahm insgesamt 155,9 Millionen Euro ein. Darmstadt konnte seine Gewerbesteuereinnahmen mit 90,1 Millionen Euro in diesem Jahr sogar mehr als verdoppeln. In Offenbach gab es einen Zuwachs von 21,4, in Erbach von 46,1 Prozent. Zu den Verlieren zählen Kassel (minus 10,4 Prozent), Fulda (minus 32,6 Prozent) und die Stadt Baunatal, die in diesem Jahr sogar 172 000 Euro zurückzahlen musste. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.08.2018