Viel Regen in Hessen erwartet

Offenbach.Regen und Gewitter bestimmen in den kommenden Tagen das Wetter in Hessen. Nach einem überwiegend bewölkten Donnerstagmorgen ziehen von Südwesten her Regenschauer auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Teils warnte der DWD vor Starkregen und Windböen von bis zu 70 Stundenkilometern. Das Bild zeigt einen Passanten im Mai, der sich bei Windböen und Regen durch die Frankfurter Innenstadt kämpft. Der Freitag soll zunächst bewölkt, aber trocken beginnen. Am Nachmittag kommen laut DWD-Prognose neue Schauer und Gewitter ins Land. Die Temperaturen erreichen maximal zwölf bis 16 Grad, in Hochlagen bis zu zehn Grad. Am Samstag sind nach DWD-Angaben weitere Schauer zu erwarten. Die Höchstwerte liegen am Samstag bei zwölf bis 17 Grad. dpa (Bild dpa)

© Südhessen Morgen, Freitag, 05.06.2020