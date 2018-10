Viele AfD-Plakate zerstört

Wiesbaden.Zerstörte, heruntergerissene und beschmierte Wahlplakate stellen für die meisten Parteien während des Landtagswahlkampfs in Hessen kein vorrangiges Problem dar. Eine Ausnahme bildet die AfD. Nach Auskunft ihres Landessprechers Robert Lambrou werden die Wahlplakate der Partei regelmäßig zerstört und abgerissen. Besorgt äußerte sich Lambrou darüber, dass es seiner Auskunft nach zu mittlerweile fünf Angriffen auf Plakatierer der Partei gekommen sei.

„Wir hatten zeitweise Probleme mit Vandalismus, aber das hat sich gelegt“, sagte Julian Urban, Wahlkampfmanager der Grünen in Hessen. Die Partei wirbt noch bis zur Abstimmung am Sonntag mit 12 000 Plakaten, 350 Großflächenplakaten, sogenannten Wesselmännern, und hat zudem 400 fest installierte Werbeflächen. Laut Urban gab es zu Beginn der Kampagne unter anderem in Wiesbaden mehr Vandalismus als üblich, aber das habe sich mittlerweile erledigt.

Der Wahlkampfetat der hessischen Grünen beträgt nach Urbans Auskunft rund 850 000 Euro. Wie viel davon für die Palakte aufgewendet wird, konnte er nicht exakt beziffern. Sollten in den kommenden Tagen Plakate der Grünen zerstört werden, würden diese ersetzt. Jede mutwillige Zerstörung werde zudem angezeigt.

Die CDU hat derzeit rund 75 000 Palakte an Hessens Straßen hängen sowie weitere etwa 60 000 mit den jeweiligen Wahlkreis-Kandidaten im Land verteilt. Die Zahl der Beschädigungen bezeichnete Deliah Eckert, stellvertretende Sprecherin des Landesverbandes, als „im üblichen Rahmen“. Die Christdemokraten plakatieren nach. „Wir haben immer eine Reserve, wenn ein Großflächenplakat zerstört oder beschmiert wird“, sagte sie. „Die kleineren Plakate sind Sache der Kreisverbände, aber auch die werden nachplakatiert.“ Der Wahlkampfetat der Christdemokraten beträgt ihrer Auskunft nach zwischen 2,5 und 3 Millionen Euro. Wie viel davon für die Wahlplakate verwendet wird, könne allerdings nicht konkret herausgerechnet werden, so Eckert.

Linke verzichtet auf Anzeige

Die Sozialdemokraten haben nach Auskunft von Gerfried Zluga-Buck, stellvertretender Sprecher des SPD-Landesverbandes, 70 000 Themenplakate und weitere 100 000 Plakate der Kandidaten hängen. Es gebe nur „punktuell“ Zerstörungen, sagte er. Dort, wo dies der Fall sei, werde nachplakatiert. Die SPD zeige jeden Fall von Sachbeschädigung an. Die Höhe der Wahlkampfkosten wird seiner Auskunft nach erst im Rechenschaftsbericht für das laufende Jahr veröffentlicht.

Die Linken erstatten nach Auskunft von Michael Müller, Sprecher des hessischen Landesverbandes, keine Anzeige, wenn Plakate zerstört werden. Dies sei auch nicht notwendig, denn es würden derzeit kaum Plakate abgerissen. „Wir wissen nur von vereinzelten Beschädigungen“, sagte er. Abgesehen davon bringe eine solche Anzeige auch wenig, ist er sicher. Die Linke habe derzeit etwa 8000 Palakte hängen. Der Wahlkampfetat betrage rund 400 000 Euro. Davon seien 40 000 Euro für die Plakate reserviert und weitere 100 000 Euro für sogenannte mobile Großflächen.

Bei der hessischen FDP gibt es ebenfalls keine Probleme mit Vandalismus. Laut FDP-Landesgeschäftsführer Konstantin Heck sind die Kreis- und Ortsverbände für Wahlplakate zuständig. Daher könne er die Gesamtzahl der FDP-Plakate nur auf etwa 12 000 schätzen. Der Wahlkampfetat der Liberalen beträgt rund 450 000 Euro.

Da die Kreis- und Ortsverbände die Plakate zum Teil selbst bezahlen, lässt sich laut Heck nicht exakt beziffern, was die FDP-Plakate kosten. Die AfD hat landesweit fast 50 500 Plakate aufgehängt. Hinzu kommen Großplakate auf Leinwänden. Wie hoch der Wahlkampfetat der Partei ist, wollte Lambrou auf Anfrage nicht mitteilen.

Info: Dossier unter: morgenweb.de/ltwhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.10.2018