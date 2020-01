Viele Arbeitsplätze verloren

Frankfurt/Main.Der Winter hat am hessischen Arbeitsmarkt erste deutliche Spuren hinterlassen. Die Zahl der Arbeitslosen ist zum Januar-Stichtag auf 159 848 Männer und Frauen gestiegen, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Donnerstag berichtete. Das waren über 13 000 mehr als im Dezember 2019 und auch knapp 3000 mehr als im Januar 2019. Die Arbeitslosenquote stieg vom Vormonat um 0,4 Punkte auf 4,7 Prozent. Gründe für den Anstieg sind wie in jedem Winter das abgeschlossene Weihnachtsgeschäft und Kündigungen für Menschen mit Außenberufen. Handel und Logistik benötigen weniger Leute, laut Arbeitsagentur schwächeln aber auch die Leiharbeitsbranche und die Industrie allgemein. Auch in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg stieg die Zahl der Arbeitslosen. In Rheinland-Pfalz waren rund 106 800 Menschen arbeitslos gemeldet, das waren 10,8 Prozent mehr als im Dezember 2019. In Baden-Württemberg stieg die Zahl im Vergleich zum Vormonat um 9,8 Prozent. lhe/lrs/lsw

