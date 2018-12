Viele Spekulationen widerlegt

Stuttgart.78 Zeugen hat der zweite NSU-Ausschuss des baden-württembergischen Landtag angehört, 1300 Materialordner auf 60 Metern angesammelt und einen dicken Abschlussbericht mit 1100 Seiten erstellt. Echt neue Befunde haben die Abgeordneten in den letzten zweieinhalb Jahren aber nicht ans Tageslicht befördert. Immerhin: Einige der Verschwörungstheorien über die Ermordung der Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn konnten die Abgeordneten widerlegen.

Der einstimmig verabschiedete Abschlussbericht bekräftigt den Befund des ersten NSU-Ausschuss, dass nur die Rechtsterroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt als „unmittelbare Täter für den Mordanschlag auf der Heilbronner Theresienwiese verantwortlich sind“. Dieses Votum hält die AfD-Abgeordnete Christina Baum aber gestern bei der Vorstellung nicht davon ab, das Gegenteil zu behaupten: „Für uns ist nicht sicher, dass es das Duo war. Es gibt keine eindeutigen Beweise.“ CDU-Obmann Arnulf von Eyb widerspricht: „Es gibt keine Vertuschung und keine Verschleierung.“

„Mediale Blendgranate“

Als widerlegt sieht der Ausschussvorsitzende Wolfgang Drexler (SPD) einige der Berichte über Mittäter an. Die von einzelnen Medien beschriebene Anwesenheit der US–Bundespolizei FBI am Tag des Mordes im April 2007 sei auszuschließen. Die Belege, mit der die Anwesenheit ausländischer Sicherheitsdienste bewiesen werden sollte, seien gefälscht gewesen. Die Behauptung, islamistische Extremisten der „Sauerland-Gruppe“ seien in den Kiesewetter-Mord verwickelt, nennt der Ausschuss in klarer Sprache eine „mediale Blendgranate“.

Besonders abenteuerlich waren die Erhebungen zu einer schwäbischen Gruppe des rassistischen Ku-Klux-Klan (KKK), bei der Kiesewetters Polizeigruppenführer ein paar Jahre vorher kurz Mitglied war. Ausführlich widmete sich der Ausschuss der Theorie einer Beteiligung. Nun heißt es im Bericht: „Der Ausschuss schließt eine Beteiligung von Strukturen des KKK an dem Mordanschlag aus.“

Tief in die Vergangenheit robbte sich der Ausschuss, um Verbindungen der Thüringer Rechtsterroristen Mundlos, Böhnhardt und die als Mittäterin verurteilte Beate Zschäpe in die rechte Szene in Heilbronn und im Großraum Stuttgart auszuleuchten. Der Ausschuss habe die Überzeugung gewonnen, „dass das Trio in den 1990er Jahren eine Freundschaft mit Personen der rechtsextremen Szene in Ludwigsburg begründet hat“. Aber konkrete Unterstützungshandlungen für die NSU-Morde seien nicht festgestellt worden.

An einer Stelle schlägt der NSU-Ausschuss eine Brücke in die Gegenwart. „Rechtsrock ist die Einstiegsdroge“, sagt SPD-Obmann Boris Weirauch. Diese Musik sei „eines der zentralen Mittel der Szene zur Rekrutierung neuer Mitglieder, insbesondere junger Menschen“, ergänzt FDP-Obmann Nico Weinmann. In einer Beschlussempfehlung fordert der Ausschuss mehr Prävention gegen die Gefahren rechtsextremer Musik an den Schulen. Grünen-Obmann Jürgen Filius: „Mich hat schockiert, wie viele Konzerte es gibt, mit bis zu 6000 Besuchern.“ Bundesweit gebe es 180 Bands, in Baden-Württemberg 19. Als ein Schwerpunkt gilt die Region Rhein-Neckar.

Weirauch fordert, dass Rechtsextremisten – ähnlich wie bei den sogenannten Reichsbürgern – auch legal erlangte Waffen abgenommen werden müssten. Allein die rechtsextreme Gesinnung weise auf die Unzuverlässigkeit hin. Aber der SPD-Abgeordnete räumt ein, dass die „Umsetzung nicht leicht ist“. Da könne man auch Prozesse verlieren.

