Viele Stellen unbesetzt

Berlin.Im Jahr 2019 sind in Hessen überdurchschnittlich viele Stellen für Hausärzte unbesetzt geblieben. Während bundesweit 5,9 Prozent der geplanten Plätze für Niederlassungen nicht vergeben werden konnten, waren es in Hessen 7,0 Prozent. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Sabine Zimmermann hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Stadtstaaten wie Hamburg (0 Prozent) und Berlin (0,7 Prozent) waren dagegen deutlich besser mit Allgemeinmedizinern versorgt.

Um die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten, gibt es laut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eine Bedarfsplanung für ärztliche Niederlassungen. Der Bund macht dazu Vorgaben und die Kassenärztlichen Vereinigungen der Länder erstellen basierend darauf regionale Pläne. So wird festgelegt, wie viele Haus- und Fachärzte es in einer Region geben darf.

Die SPD-Gesundheitsexpertin im hessischen Landtag, Daniela Sommer, hat erst vor kurzem eine bessere Versorgung mit Hausärzten im Land gefordert. Nach dem Bundesarztregister gebe es in Hessen 64,9 niedergelassene Hausärzte pro 100 000 Einwohner. Damit sei die Versorgung mit Hausärzten in Hessen im Bundesvergleich mit am schlechtesten. Die Landesregierung sollte deshalb Ländern wie Bayern, Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz folgen und die Landarztquote einführen . lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 25.09.2020