Viele tauchen in Untergrund ab

Stuttgart.Seit zwei Jahren verpflichtet ein Gesetz Prostituierte und Betreiber von Rotlichtbetrieben zur Anmeldung. Prostituierte sollen so aus der Illegalität geholt, besser geschützt und beraten werden. Doch was hat sich in der Praxis seitdem verändert? Auf Einladung des baden-württembergischen Sozialministeriums fand sich am Donnerstag dazu erstmals ein Runder Tisch mit Vertretern von Polizei und Behörden, Politik und Beratungsstellen, Prostituierten und auch Vertretern des Rotlichtgewerbes zum Austausch zusammen.

„Wir haben Nachholbedarf bei der Umsetzung des Gesetzes und dabei, die Zielgruppe zu erreichen“, zog Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) eine gemischte Bilanz. Die Frage nach Sinn und Unsinn eines Prostitutionsverbots sei aber bewusst ausgeklammert worden, so Lucha. „Darüber können wir uns ohnehin nicht einigen, die Sichtweisen sind zu verschieden. Das Ziel ist es, den Schutz der Personen in der Prostitution zu verbessern.“ Die anschließende Diskussion ergab zumindest einen Konsens: Es ist Bewegung in das Gewerbe gekommen – allerdings nicht nur zum Guten.

Die Richtung des Gesetzes stimmt zwar, für eine deutliche Verbesserung und wirksamen Schutz Prostituierter fehlt es aber allenthalben an Personal und Mitteln. Und es gibt auch spürbare negative Folgen. „Positiv ist, dass wir deutlich mehr in Kontakt mit Prostituierten und Betreibern kommen“, berichtet etwa Evelyn Thumm vom Kreisgesundheitsamt Reutlingen.

Zahl der Schutzimpfungen steigt

Das verpflichtende Beratungs- und Anmeldegespräch, dem sich die Frauen – und wenigen Männer – allein stellen müssen, helfe zwar in Einzelfällen, das oft tief sitzende Misstrauen gegen Behörden abzubauen. So ist durch die Gesundheitsberatung etwa im Landkreis Reutlingen die Zahl der Schutzimpfungen für Prostituierte markant hochgeschnellt. Vertrauen, das zu einer Ausstiegsperspektive führen könnte, ist damit aber noch lange nicht aufgebaut, weiß Thumm. Denn über 80 Prozent der Prostituierten haben einen Migrationshintergrund, viele sprechen kein Deutsch und sind auf Dolmetscher angewiesen.

„Und fast keine hat eine Krankenversicherung“, sagt Thumm, „eine Katastrophe. Frauen gehen aus Angst vor den Kontrollen in die Illegalität. Und zu den wirklichen Risikogruppen bekommen wir keinen Zugang. Klar ist: Da wird jetzt viel in den Untergrund verdrängt.“ Eine Entwicklung, die auch Albrecht Stadler vom Amt für öffentliche Ordnung in Stuttgart bestätigt. Seit das Gesetz in Kraft ist, haben in Stuttgart 83 Rotlichtbetriebe eine Gewerbeerlaubnis beantragt. Die Stadt hat innerhalb von zwei Jahren zwar schon 30 abgelehnt, aber noch keinen einzigen Antrag genehmigt. Die Betriebe werden bis zum Bescheid geduldet.

Aber vielen Betreibern sind die neuen baurechtlichen Anforderungen – etwa die Installation eines überwachten Notrufsystems in allen Zimmern – zu hoch: „Da wird das Baurecht zum Prostitutionsverhinderungsgesetz und zum Grund für die Verlagerung in die Illegalität“, sagt Stadler. Positiv dagegen nennt er den erhöhten Kontrolldruck. Nicht nur Betreiber müssen in Stuttgart saftige Bußgelder bei Verstößen bezahlen, sondern auch die Freier. Ein verbotenes Anbahnungsgespräch auf der Straße kostet einen Freier 180 Euro, den amtlichen Anhörungsbogen nach Hause gibt es kostenlos obendrauf. „Das wirkt bei manchen Wunder“, sagt Stadler.

Julia Wege, Leiterin der Mannheimer Beratungsstelle Amalie, erforscht die Umstände von Prostitution. Sie gibt dem Land Empfehlungen mit auf den Weg: „Wir brauchen eine qualitative Evaluation des Gesetzes auf Landesebene, lokal eine bessere Vernetzung, die finanzielle Absicherung von Beratungsstellen und Ausstiegswohnungen und eine Studie über die Wirksamkeit der verpflichtenden Beratungsgespräche“, sagt sie. Momentan wisse man noch gar nicht, wie die Frauen die Beratungsgespräche erlebten und was sie daraus mitnähmen.

