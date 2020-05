Viele Verstöße gegen Darmstädter Fahrverbot

Darmstadt.Seit einem Jahr gilt für Abschnitte zweier Hauptverkehrsadern in Darmstadt ein Fahrverbot für alte Diesel und Benziner. Auch für Laster sind die Strecken tabu. Der Grund: viel zu dreckige Luft und die daraus resultierenden Gesundheitsgefahren für die Anwohner. Nach dem Verbot am 1. Juni 2019 sieht sich die Stadt heute auf einem guten Weg. „Die Messwerte für Stickoxid gehen deutlich nach unten“, sagt die für die Umweltpolitik zuständige Stadträtin Barbara Akdeniz von den Grünen. Die Bilanz der Verkehrssünder ist allerdings erschreckend. Darmstadt ist bislang die einzige hessische Stadt, in der es Fahrverbote gibt.

Die aktuellsten Auswertungen zeigen: In mehr als 16 500 Fällen ignorierten bis in den März und April hinein Fahrer von Autos und Lastern schlicht das Fahrverbot. Präsenzkontrollen der kommunalen Behörden noch nicht einmal mitgerechnet. Erkannt werden Sünder, weil sie beim Überfahren einer roten Ampel oder wegen zu hoher Geschwindigkeit geblitzt werden. Seit einigen Wochen hat die Stadt den Verfolgungsdruck erhöht und blitzt nun auch verdachtsunabhängig. Offensichtlich mit Erfolg, denn die Zahl der Fahrverbots-Ignoranten ist rückläufig.

Für die Ordnungshüter aber ist es eine Sisyphusarbeit. Bei jedem Foto muss per Hand über das Kennzeichen abgeklärt werden, ob der Fahrer gegen das Verbot verstoßen hat. Vom 1. Juni 2019 bis ins Frühjahr 2020 wurden nach Angaben der Stadt auf den beiden Streckenabschnitten in der Hügelstraße und Heinrichstraße wegen anderer Verkehrsverstöße mehr als 72 000 Fahrzeuge geblitzt.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die schwarz-grüne Landesregierung hatten sich darauf geeinigt, einen 640 Meter langen Abschnitt der vielbefahrenen Hügelstraße und 330 Meter der Heinrichstraße für Dieselfahrzeuge bis Euronorm 5 und für Benziner bis Euronorm 2 zu sperren.

In Darmstadt waren 2018 an Messstellen Jahresmittelwerte an der Hügelstraße von knapp 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Stickstoffdioxid und an der Heinrichstraße von rund 54 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen worden. In den Jahren davor lagen die Werte noch höher. Der EU-Grenzwert liegt bei einem Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Im Mittel seien die Werte durch die Fahrverbote, kombiniert auch durch Tempo-30-Zonen seit Juni 2018 um 30 Prozent gesunken. In der Heinrichstraße würden Messungen unterhalb der Grenzwerte liegen. Bei einem Passivsammler an der Hügelstraße indes noch nicht, sagt Akdeniz. Die Tempo-30-Zonen seien zwar nicht primär wegen des Schadstoffausstoßes eingerichtet worden, seien aber auch hier hilfreich. lhe

