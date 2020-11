Viele Wolken – und etwas Sonne

Stuttgart.Regen und Wolken: Das Wetter wird vorerst trüb in Baden-Württemberg. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erwarten die Meteorologen am Mittwoch viele Wolken und etwas Regen. Im Nordwesten des Landes könnte etwas Sonne durchscheinen. Die Höchsttemperaturen liegen bei vier Grad im Südschwarzwald und zwölf Grad in der Kurpfalz. In den kommenden Tagen wird es auch in Rheinland-Pfalz kühler. In der Nacht ist sogar Frost in Bodennähe möglich. Die Tiefstwerte sinken auf fünf bis ein Grad. Das Bild zeigt eine Frau, die in Stuttgart vor der Jubiläumssäule entlangläuft. dpa

