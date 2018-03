Vielerorts rüsten immer mehr Bürger auf

Anzeige

Stuttgart.Seien es Schreckschusspistolen oder Reizgaswaffen – in Baden-Württemberg rüsten die Bürger immer mehr auf: Die Zahl der kleinen Waffenscheine steigt weiter rasant an und befindet sich auf einem neuen Höchststand. Ende 2017 waren im Südwesten insgesamt 74 748 Personen in dessen Besitz. Damit ist die Zahl um mehr als zehn Prozent höher als Ende 2016, als es 64 895 waren. Dies erklärte das Stuttgarter Innenministerium auf Anfrage dieser Zeitung. Ende 2015 hatten im Südwesten noch 43 093 Personen das Recht, Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffen in der Öffentlichkeit mitzuführen. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl appelliert an die Bürger, das Thema Sicherheit der Polizei zu überlassen. „Lassen wir die Verbrechensbekämpfung bei denen, die etwas davon verstehen: Polizeibeamten“, sagt Strobl dieser Zeitung.

Der CDU-Politiker verweist darauf, dass die Polizei durch die Politik der grün-schwarzen Landesregierung eine bessere Ausstattung, mehr Personal – und durch die Verschärfung des Polizeigesetzes auch mehr rechtliche Möglichkeiten bei der Verbrechensbekämpfung habe.

Die Opposition im Stuttgarter Landtag sieht das jedoch anders. Für Sascha Binder, stellvertretender SPD-Landtagsfraktionschef, tragen die bisherigen Gesetzesmaßnahmen nicht dazu bei, dass das Sicherheitsgefühl bei den Bürgern im Südwesten steige. „Es gibt einen Unterschied zwischen gefühlter und tatsächlicher Sicherheit“, so Binder. Es müsse nun herausgefunden werden, welche Motive bei den Bürgern dazu führten, dass diese mehr aufrüsten würden. „Ich erwarte vom Innenminister hier Antworten. Auch wenn man die Zustände bei uns nicht mit denen in den USA vergleichen kann, zeigt die Entwicklung dort, dass mehr Waffen nicht zu mehr Sicherheit führen“, erklärt Binder.