Vier Helfer für Zivilcourage geehrt

Ravensburg.Vier Helfer – Nina Bäumler (v. l.), Bilal Hasan, Aferdita Gau und Olaf Klingler – sind für ihre Zivilcourage bei der Messer-Attacke in Ravensburg geehrt worden. Aferdita Gau, die sich im September dem Angreifer in der Innenstadt entgegengestellt hatte, sagte gestern: „Ich dachte, jetzt bist du die Nächste“, erzählte die 41-Jährige. „Aber irgendwer musste sich doch kümmern.“ Sie hatte gerade einen von insgesamt drei Schwerverletzten versorgt, als der 21 Jahre alte mutmaßliche Täter zurückkehrte. Verletzt wurde sie nicht – anders als Olaf Klingler. Mit einem Stuhl hatte er versucht, seine Familie zu beschützen. Die Leute seien weggerannt, andere hätten mit Handys gefilmt. Vier Tage lag er danach im Krankenhaus. „Das war eindeutig ein Mehr, als man erwarten darf“, betonte Erwin Hetger, Vorsitzender des Weißen Rings in Baden-Württemberg in seiner Rede. Der Landesverband der Opferorganisation verlieh den Zivilcourage-Preis. lsw

