Vier Jahre Haft für Ex-Pfarrer

Mannheim.Zum Schluss sagt Oliver Ratzel: „Trotz allem – alles Gute für die Zukunft!“ Zu vier Jahren Gefängnis haben er und seine Richterkollegen sowie die Schöffen der Großen Wirtschaftsstrafkammer des Mannheimer Landgerichts einen ehemaligen Pfarrer und Dekan aus Baden-Württemberg gerade eben verurteilt. Ausführlich erklärt Ratzel, wie sich die Strafzumessung begründet. Da ist vor allem der „erhebliche“ Vertrauensbruch, den der Geistliche begangen hat. Die Mitarbeiter des örtlichen Caritasverbandes, die Mitglieder der Pfarrgemeinde, die Schwester Oberin des Ursulinenordens in Mannheim hätten zu ihm aufgeschaut, sie hätten ihm geglaubt und ihn als Autorität anerkannt. Dies habe er ausgenutzt, um mit den erschlichenen Geldern „einen hedonistischen Lebensstil“ zu finanzieren.

Er habe in seiner Wohnung gesessen und Rechnungen geschrieben mit dem Briefkopf einer estnischen Firma, an der er mitbeteiligt war – was die Buchhaltung der Caritas, die die Rechnungen später beglich, nicht gewusst habe. „Ihnen waren all diese Umstände bewusst, Sie haben bewusst getäuscht“, sagt Ratzel an den Angeklagten gewandt, der schweigend neben seinem Anwalt Edgar Gärtner sitzt.

1,4 Millionen Euro Einnahmen

Vom Selbstbewusstsein, mit dem der 54-Jährige an den ersten beiden Verhandlungstagen im September aufgetreten war, ist nicht mehr viel übrig. Fast scheint es, als hat er den Tag der Urteilsverkündung herbeigesehnt. Sein Anwalt wird am Ende auch erklären, dass sein Mandat keine Revision gegen das Urteil einlege: „Er will das Ganze hinter sich bringen.“ Dass der Ex-Dekan den Caritasverband tatkräftig unterstützt hat, erkennt das Gericht durchaus an. „Daraus folgt aber nicht, dass Ihnen eine Vergütung zusteht“, so Ratzel. Schließlich sei das Amt des Caritasratsvorsitzenden, das der Angeklagte fast zehn Jahre innehatte, ein Ehrenamt gewesen – wenn er sich dabei „überobligatorisch“ eingebracht habe, sei das seine persönliche Entscheidung gewesen. Abgesehen davon seien nicht alle Arbeiten und Konzepte wirklich „nutzstiftend“ und „greifbar“ gewesen. Letztlich sei alles doch „nur ein Deckmantel für die Geldbeschaffung“ gewesen.

Das baden-württembergische Landeskriminalamt hat ausgerechnet, dass sich die Einnahmen des Ex-Dekans allein zwischen 2013 und 2017 auf fast 1,4 Millionen Euro beliefen. Das Geld stammte aus seinem normalen Gehalt, aus Luftrechnungen, Spenden für nicht existierende Projekte, Vorschüsse für Reisen, die nicht stattfanden, Belege für private Ausgaben sowie seiner Tätigkeit als Unternehmensberater – ein Nebenberuf, der ihm als Pfarrer eigentlich untersagt war. Genauso viel hat er auch ausgegeben. „Es ist raus wie es reingelaufen ist“, hatte der Geistliche gleich zu Beginn des Prozesses eingeräumt. Das Geld sei jedenfalls „leider weg“, wie Ratzel in seiner Urteilsbegründung anmerkt. „Sie sind gereist, haben gespeist, logiert, anderen etwas zukommen lassen.“

Ausschlaggebend für das nicht gerade milde Urteil – zumal der Schaden für ein Wirtschaftsstrafdelikt eher gering ist – war neben dem Vertrauensbuch die lange Dauer der Betrügereien, die mindestens über fünf Jahre, wohl aber länger liefen.

„Hohes Maß krimineller Energie“

Ein Teil der Taten ist allerdings verjährt oder es gibt keine Zeugen, die befragt werden könnten. „Das war keine vorübergehende Episode, in der man mal Fehler macht.“ Vielmehr sei der Zeitraum „beträchtlich“ gewesen und damit ein „hohes Maß an krimineller Energie“ einhergegangen.

Doch als Geschädigten sieht das Gericht nicht nur die kirchlichen Einrichtungen und die von ihrem Pfarrer enttäuschten Menschen. „Sie haben durch Ihr eigenes Tun Ihre soziale Stellung in Trümmer gelegt“, resümiert Ratzel.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.10.2018