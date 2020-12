Virenforscher bündeln Kräfte

Wiesbaden.Was die Bekämpfung der Corona-Pandemie angeht, verfügen hessische Universitäten über eine hohe Kompetenz. Unter Leitung des Virologen Stephan Becker wird in Marburg ein eigener Impfstoff entwickelt. Die Uni Gießen mit ihrem Institutsleiter John Ziebuhr wiederum ist auf die Bekämpfung schwerer Lungenkrankheiten spezialisiert, die ja oft mit der Krankheit Covid-19 einhergehen. Und die Frankfurter Professorin Sandra Ciesek, die schon Anfang des Jahres das Coronavirus bei symptomfreien Patienten aus Wuhan nachwies, wechselt sich inzwischen mit ihrem berühmten Kollegen Christian Drosten im NDR-Podcast zu dem Thema ab.

Alle drei Unis bündeln jetzt die Kräfte und haben sich zum „Pandemienetzwerk hessische Hochschulmedizin“ zusammengeschlossen. Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) hat aus dem Landeshaushalt 4,35 Millionen Euro für das Projekt locker gemacht. Zwar arbeiten die drei in der Medizin führenden Universitäten Hessens schon seit Jahren zusammen, aber die gemeinsame Kraftanstrengung im Kampf gegen das Coronavirus ist dann doch noch einmal etwas Besonderes.

Auch die Welt der Wissenschaft sei ja im Allgemeinen durchaus von Konkurrenzdenken beherrscht, sagt Dorn und dankt den Virologen dafür, dass sie und ihre Teams praktisch Tag und Nacht im Einsatz sind, um die nicht selten tödliche Pandemie einzudämmen. Dorn weiß, wovon sie spricht, war sie doch selbst vor wenigen Wochen mit dem Coronavirus infiziert. Einerseits seien Virologen heute bekannt wie Fußballspieler und Popstars. Andererseits würden sie aber auch mit Hass und Drohungen bedacht, weil mancher sie für die verhängten Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie verantwortlich machten.

Die drei Professoren wiederum bedanken sich auch für die finanzielle Unterstützung des Landes, mit deren Hilfe sie unter anderem für die Forschung wichtige Geräte anschaffen konnten. Schließlich ist ihre Aufgabe gewaltig. Das Netzwerk kümmert sich um nicht weniger als um eine verbesserte Diagnostik bei Infektionen mit dem Coronavirus, die Weiterentwicklung der Teststrategie, um Impfstoff, Medikamente für eine Therapie zur Behandlung der Krankheit Covid-19 sowie eine Nachsorge für die Patienten.

Impfempfehlung der Experten

Bei der Vorstellung des Netzwerks am Dienstag in Wiesbaden versuchten die drei Professoren auch, Vorbehalte in der Bevölkerung gegen den in Kürze erwarteten Beginn der Impfungen gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 zu zerstreuen. Keineswegs werde dabei etwa ein unzureichend erprobter Impfstoff auf die Menschheit losgelassen, versichert Becker aus Marburg. Er sei schon an tausenden Menschen erprobt worden, allein der von Biontech an rund 40 000. Nebenwirkungen seien dabei kaum aufgetreten.

Vor allem Menschen mit hohem Risiko für einen schweren Verlauf bei Covid-19 empfehle er eine Impfung so bald wie möglich. Der Gießener Virologe Ziebuhr versicherte, dass die für die Impfung vorgesehenen Sera keinerlei lebendige Viren enthielten und daher keine Gefahr bestehe, dass das menschliche Immunsystem damit nicht fertig werde. Becker lieferte auch eine Erklärung dafür, dass diesmal die Impfstoffe so schnell entwickelt werden konnten: Das liege vor allem daran, dass die sonst erst nacheinander üblichen Prozesse des Zulassungsverfahrens diesmal auch parallel möglich waren. Dazu habe beigetragen, dass jetzt schnell viel Geld für die Erforschung und Erprobung der Impfstoffe zur Verfügung gestellt wurde.

An den drei Universitäten wird ebenfalls nach einer medikamentösen Therapie gegen das Virus und Covid-19 gesucht. Die Uni Marburg arbeitet beispielsweise an antiviralen Wirkstoffen. In Frankfurt geht es um die Weiterentwicklung der Krankenhaushygiene, damit die Ansteckung von Pflegepersonal und Patienten wirksam verhindert werden kann. Hinzu kommen mobile Versorgungskonzepte und Nachsorge im häuslichen Umfeld.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 02.12.2020