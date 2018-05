Vogelschlag kostet Milliarden

Anzeige

Stuttgart.Kollisionen von Flugzeugen mit Vögeln oder Wildtieren sind gefährlich und kosten nach Berechnungen von Experten allein die deutschen Airlines Jahr für Jahr zwischen 17 und 45 Millionen Euro. Weltweit ist von einem Schaden von alljährlich bis zu 1,7 Milliarden Euro auszugehen, wie Christian Hellberg vom Deutschen Ausschuss zur Verhütung von Vogelschlägen im Luftverkehr (DAVVL) gestern anlässlich einer Jahrestagung im Stuttgart berichtete.

Bis zu 2100 sogenannte Vogelschläge werden laut DAVVL allein im deutschen Luftraum pro Jahr registriert. Im vergangenen August stieß zum Beispiel am Stuttgarter Flughafen ein Mäusebussard mit einem Eurowings-Flieger zusammen und verursachte laut DAVVL einen Schaden von sechs Millionen Euro. Weltweit sind laut Hellberg seit 1988 knapp 250 Totalschäden von Flugzeugen nach Kollisionen mit Tieren registriert worden, 262 Menschen kamen zu Tode. Der wohl berühmteste Fall, der wie durch ein Wunder glimpflich verlief: 2009 gerieten in New York Gänse in Triebwerke eines Jets. Der Pilot musste auf dem Hudson River notlanden – alle 155 Menschen an Bord wurden gerettet.

Maßnahmen zur Vertreibung

Der DAVVL berät Flughäfen bei der möglichst nachhaltigen Vertreibung von Vögeln. Zur klassischen Schreckschusspistole, mit der Vögel vergrämt werden, sind längst dressierte Greifvögel hinzugekommen, die Krähen oder Graureiher vertreiben, Hunde, die rastende Wasservögel wie Möwen oder Gänse jagen, oder auch Drohnen in Form von Greifvögeln. In Stuttgart will Expertin Anna Kopp ab Herbst dressierte Greifvögel einsetzen.