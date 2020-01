Volkszählung wird teurer

Stuttgart.Die für 2021 geplante Volkszählung wird erheblich teurer als die Erhebung zehn Jahre vorher. Das baden-württembergische Finanzministerium beziffert die Kosten auf 100 Millionen Euro. Das ergibt sich aus dem bisher nicht veröffentlichten Entwurf des Volkszählungsgesetzes. Für den Zensus 2011 waren 80 Millionen Euro im Haushalt eingestellt. Als Hauptgrund für die Steigerung nannte eine Sprecherin von Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) neben dem Inflationsausgleich die Vergrößerung der Stichprobe um 40 Prozent.

Nach einem langen Tauziehen müssen die Bundesländer die Hauptlast der Volkszählungskosten tragen. Bundesweit sind dafür 826 Millionen Euro veranschlagt, von denen die Bundesregierung 300 Millionen übernimmt und damit nur 36 statt der geforderten 50 Prozent. Wie viel davon Baden-Württemberg bekommt, steht noch nicht fest.

Die Volkszählung wird auch im nächsten Jahr als Stichprobe durchgeführt. Allerdings werden in Baden-Württemberg 1,6 Millionen Bürger befragt, nach 1,15 Millionen 2011. Damals hatte es massive Kritik an den Ergebnissen gegeben, die bundesweit in 340 Klagen mündeten, allein 144 von baden-württembergischen Kommunen. Am härtesten betroffen war die Stadt Mannheim, deren Einwohnerzahl um 23 500 nach unten korrigiert wurde, was über zehn Jahre einen Verlust von 200 Millionen Euro an Zuschüssen bedeutete. Eine Musterklage hatte damals auch Heilbronn formuliert.

Städte wollen Fehler vermeiden

„Nichts ist einwohner- und damit finanzrelevanter für die Städte als diese Volkszählung“, betont Norbert Brugger, der zuständige Dezernent beim Städtetag Baden-Württemberg. Eine genaue Durchführung der Erhebung habe „herausragende Bedeutung“, ermahnt er in einem Rundschreiben die Verwaltungen.

„Es ist extrem wichtig, dass alle Einwohner erfasst werden“, betont Brugger. In der Gesamtsumme würden für jeden nicht gezählten Bürger der Kommune 100 000 Euro entgehen. Es lohne sich also, für die Erhebungsstellen motivierte Mitarbeiter zu suchen, die sich vor Ort gut auskennen. Brugger: „Ein Sparmodell könnte sich als verhängnisvoll erweisen.“ Der Verband erstellt gerade einen Ratgeber für die Städte.

Angesichts der teils „unerklärlichen Ergebnisse von 2011“ (Brugger) hat die kommunale Seite für 2021 auf die Vergrößerung der Stichprobe gepocht. Erstmals gibt es Befragungen der Bürger auch in Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern. Vor zehn Jahren hatten diese Kommunen, bei denen nur nach dem Melderegister gezählt wurde, besonders gut abgeschnitten.

43,8 Millionen Euro erhalten die 1101 Gemeinden Baden-Württembergs vom Land für die Volkszählung. 2011 waren es nur 30 Millionen Euro. Der Aufschlag um fast 50 Prozent ist nach Bruggers Angaben als Ausgleich für den zusätzlichen Aufwand gedacht.

Hinter den Kulissen laufen die Vorarbeiten für den Zensus 2021 bereits auf Hochtouren, obwohl das Land die gesetzliche Grundlage noch gar nicht verabschiedet hat. Die Anhörungsfrist endet am kommenden Montag. Zum Stichtag 2. Februar melden alle 1101 Gemeinden die persönlichen Daten und die Anschrift aller Bürger ans Statistische Landesamt. Aus diesem Bestand werden dann die Personen für die Stichprobe ausgewählt.

Direkt oder per Internet

Die Volkszähler suchen die ausgewählten Haushalte zur persönlichen Existenzfeststellung auf, fragen aber nur die für die Einwohnerermittlung notwendigen Punkte ab. Die Angaben zu Bildung und wirtschaftlicher Lage können die zur Auskunft verpflichteten Bürger über das Internet machen. Dies soll den Zeitaufwand für die Erhebungsbeauftragten reduzieren und die Kosten dämpfen.

Brugger geht davon aus, dass 2021 die Deutschen letztmals in dieser traditionellen Form gezählt werden. Bis 2031 sollte es das bereits angekündigte nationale Melderegister geben und die traditionelle Erhebung überflüssig machen.

