Vom Autonarr zum Förderer des Bahnverkehrs

Stuttgart.Als Autonarr ist Winfried Hermann eher nicht bekannt. Dabei war auch er mit 18 stolz auf das erste eigene Auto. Den Ford Taunus 12 M mit der Weltkugel im Kühlergrill als markantes Kennzeichen hatte der baden-württembergische Verkehrsminister vom Vater übernommen. „Uns ging es um erfahrene Freiheit – im wörtlichen Sinn“, blickt 68-Jährige zurück. Der „Superpanzer“ sei auch der erste persönliche Freiraum gewesen, den man gerne zum Knutschen nutzte.

Großvater war Bahnspediteur

Das kleine Geheimnis lüftet Hermann in einem neuen Buch, in dem er seine persönliche Geschichte mit der Entwicklung der Mobilität verknüpft. Seine Generation habe in den 1970er Jahren keinen Gedanken daran verschwendet, dass viele Fahrten im eigenen Auto negative Folgen für das Klima haben könnten. Damals war es für 18-Jährige fast undenkbar, keinen Führerschein zu besitzen. 50 Jahre später ist dem naiven Autofan von einst längst klar: „Ohne Verkehrswende wird der Klimawandel nicht zu stoppen sein.“

Hermann ist im Sommer 1952 in der Güterbahnhofstraße 1 in Rottenburg am Neckar zur Welt gekommen. Der Großvater war Bahnspediteur. Der kleine Winfried war mit einem Dreirad mobil. Zu jedem Haus haben damals ein Stall und ein Misthaufen gehört, die längst zu Garagen und Stellplätzen umgebaut sind. Damals wurden 52 Prozent der Güter auf der Schiene transportiert, heute sind es nur noch 19 Prozent. Diesen Trend will der Politiker Hermann brechen: „Jetzt müssen dem Transport auf der Straße die wahren ökologischen Kosten in Rechnung gestellt werden.“ In zwölf Kapiteln beschreibt der Grünen-Politiker sein Konzept einer modernen Mobilitätspolitik. Der Bogen spannt sich von einer neuen Radkultur über Gütertransport per Oberleitungs-Lkw und Seilbahnlösungen im Nahverkehr bis zu modernen Flugtaxis. Natürlich fehlen die Nachteile des Autos und der Motorradlärm nicht.

„Früher träumte ich von einem Auto für mich allein. Heute trete ich für einen sozialen Traum ein. Er handelt von einer neuen und grünen Mobilität für alle“, verknüpft Hermann persönliche und politische Träume. Er fördert den Bahnverkehr und fährt gerne mit dem Rad. Er sei Politiker geworden, weil er die Welt verändern wollte.

Als Hermann 2011, damals Vorsitzender des Bundestagsverkehrsausschusses, der erste Verkehrsminister der Grünen wurde, galt er den CDU´lern als eine Art Gottseibeiuns, der das Auto verteufelt. „Das Auto wird auch in Zukunft eine große Rolle spielen“, betont er. Aber klimaneutral soll es sein. Geschrieben hat Hermann das Buch in den Wochen des Corona-Lockdowns im Frühjahr und Sommer. Nun droht ihm die Pandemie die so schlau ausgedachte Lesereise im Vorwahlkampf zu vermiesen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020