Vom Koffer in den Rhein – Tausende Aale ausgewildert

Heidesheim.Rund 5000 beschlagnahmte Glas-aale sind gestern bei Heidesheim nahe Mainz in den Rhein ausgewildert worden (Bild). „Die haben sichtlich Spaß gehabt, in ihr eigenes Element zurückzukommen“, sagte Hans-Jürgen Schmidt, Sprecher des Zollfahndungsamts in Frankfurt. Die Jungtiere, die einer geschützten Art angehören, sollten ursprünglich über den Flughafen Frankfurt nach Vietnam geschmuggelt werden. Sicherheitsmitarbeiter entdeckten sie im Koffer einer Malaysierin Ende November. Sie lagerten in mit Wasser gefüllten Plastiktüten in Styroporboxen. Woher die Glasaale ursprünglich stammen, ist unklar. Die Tiere könnten in Asien mit viel Gewinn verkauft werden, weil sie dort als Delikatesse gelten. Für die gewerbliche Ausfuhr hätte die Kofferbesitzerin eine Genehmigung gebraucht. dpa (bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.12.2018