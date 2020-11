Vom Schiff auf die Bahn

Ein Castor-Behälter wird in Nordenham in den Zug geladen. © dpa

Nordenham/Biblis.Der erste Castor-Transport mit deutschem Atommüll aus dem Ausland seit neun Jahren ist in Deutschland angekommen. Ein seit mehreren Tagen erwartetes Spezialschiff aus Großbritannien machte am Montag im Hafen Nordenham an der Weser fest, wie die Polizei mitteilte. Von dort sollen die sechs Castor-Behälter mit der Bahn in ein Zwischenlager in Biblis in Hessen gebracht werden.

Atomkraftgegner kritisieren den Transport des immer noch strahlenden Materials. Sie hielten in Nordenham eine Dauermahnwache. Auch entlang der Fahrtstrecken Richtung Biblis haben Anti-Atomgruppen zu Kundgebungen aufgerufen.

Umladen bis Dienstag

Bis Montagmittag hievte ein Kran zwei der Container vom Schiff auf bereitgestellte Waggons. Das Umladen werde am Montag nicht mehr abgeschlossen werden, sondern sich bis Dienstag hinziehen, sagte eine Polizeisprecherin.

Voraussichtlich am Dienstag sollen die Castoren nach Biblis weitertransportiert werden. Von Nordenham aus fährt der von mehreren Diesellokomotiven gezogene Zug auf einer überwiegend eingleisigen Bahnstrecke zunächst nach Hude bei Oldenburg, von dort geht es entweder über Oldenburg oder über Bremen weiter Richtung Biblis. Die Bundespolizei habe alle möglichen Fahrstrecken des Zuges gesichert, sagte ein Sprecher. dpa

