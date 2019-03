Vom Seeigel gelernt

Der geschwungene Pavillon auf dem Buga-Gelände in Heilbronn. © dpa

Heilbronn.Langsam wird es ernst: Keine 20 Tage vor der Eröffnung der Bundesgartenschau 2019 (Buga) am Neckar in Heilbronn sind dort zwei futuristische Pavillons ihrer Bestimmung übergeben worden. Beide wurden vom Land finanziert. Vize-Ministerpräsident Thomas Strobl (CDU) besichtigte gestern das Buga-Gelände und die Pavillons auf der Sonneninsel zwischen zwei Seen.

Bei der Planung hat die Uni Stuttgart sich die Natur zum Vorbild genommen: Das Bauprinzip einer Seeigel-Hülle sei für den Holzpavillon in eine technische Konstruktion übertragen worden, hieß es bei den Buga-Organisatoren. Digital geplant und von Robotern Stück für Stück präzise gefertigt wurde auch die Leichtbaukonstruktion des Faserpavillons. Baden-Württemberg gilt als Zentrum des Leichtbaus, der Bionik und des Einsatzes digitaler Technologien in der Architektur.

Die Buga wird am 17. April von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet. Bis zum 6. Oktober werden auf dem 40 Hektar großen Gelände bis zu 2,2 Millionen Besucher erwartet. Die Besonderheit ist eine Stadtausstellung begleitend zur üblichen Blumenschau. lsw

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.03.2019