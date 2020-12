Vom Widerstand zum Welterbe

Darmstadt.Es war hartnäckiger Bürgerprotest, der eine einzigartige Fossilienfundstätte gerettet hat: Die Grube Messel bei Darmstadt gilt mit Zehntausenden von Funden als weltweit beste Fossilienlagerstätte zur Erforschung des Eozän-Zeitalters (56 bis 34 Millionen Jahre vor Christus). Dabei sollte die ehemalige Ölschiefer-Abbaugrube mit Müll aufgefüllt werden. Dass es dazu nicht kam, ist einer Bürgerinitiative zu verdanken. Am 8. Dezember vor 25 Jahren wurde die Grube Messel als erstes Bodendenkmal in Deutschland zum Unesco-Weltnaturerbe erklärt. „Erhaltungszustand, Menge und Vielfalt der dort gefundenen Fossilien sind einzigartig“, befand die Unesco.

Doch davon wollten in den 1980er Jahren der Landkreis Darmstadt-Dieburg, die Stadt Darmstadt und die hessische Landesregierung nichts wissen. In die Grube mit 800 Metern Durchmesser und 130 Metern Tiefe sollten jährlich 170 000 Tonnen Schlacke aus Müllverbrennungsanlagen der ganzen Rhein-Main-Region gekippt werden. Eine Bürgerinitiative wehrte sich gegen die Pläne, in der Politik allein unterstützt von den Grünen. Der damals für die Abfallentsorgung zuständige grüne Erste Kreisbeigeordnete, Manfred Bäurle, erinnert sich an die Auseinandersetzungen: „Im Vorstand des Zweckverbands Abfallverwertung Südhessen waren immer alle dafür und einer dagegen.“ Das blieb nicht ohne Folgen.

Nun hatten die Wissenschaftler die Gewissheit, auch in Zukunft durch das Fenster in die Urzeit blicken zu können. In der Grube Messel bilden Fossilien fast die gesamte Flora und Fauna an diesem Ort vor 48 Millionen Jahren ab, wie der Leiter der Messelforschung des Senckenberg-Forschungsinstituts in Frankfurt, Stephan Schaal, beschreibt. Weltweit gebe es keine Fundstätte in vergleichbarer Qualität für die Zeit des Eozäns nach dem Aussterben der Dinosaurier.

Das bekannteste der gefundenen Säugetiere, Messels Maskottchen, ist das „Urpferdchen“. Von dem foxterriergroßen Tier aus einem früh ausgestorbenen Seitenzweig der Pferde sind 65 Exemplare geborgen worden.

Die Verleihung des Status als Unesco-Weltnaturerbe habe Vor- und Nachteile für die Forschung, erläutert Schaal. Das Denkmalschutzgesetz fordere, „jeden Krümel genau zu vermessen und zu dokumentieren“. Deshalb sei die Forschung viel aufwendiger und langsamer geworden: „Wir finden nur noch ein Zehntel dessen im Jahr, was wir bis 1995 fanden.“ Dafür hätten die Wissenschaftler feinere Untersuchungsmethoden entwickelt. Vorteilhaft sei die Aufmerksamkeit, die Messel nun durch Besucher und die Politik erfahre. epd

