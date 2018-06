Von der Kronprinzessin zur Ministerin im Krisenmodus

Anzeige

Tatsächlich hält der Untersuchungsausschuss, der sich mit fragwürdigen Zulagen an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg beschäftigt, Bauer weit mehr in Atem, als sie das selbst erwartet hat. In der Folge hat die Ministerin bei allen Hochschulen möglicherweise rechtswidrige Zahlungen an Professoren abgefragt. Die Pädagogische Hochschule (PH) Ludwigsburg meldete zwölf fragwürdige Fälle, die Universität Mannheim einen. Peinlich für Bauer: Sie sah keine Notwendigkeit, die Staatsanwaltschaft einzuschalten. Die Ermittler wurden dann von sich aus tätig. „Sie hört zu sehr auf ihre Beamte, anstatt politisch zu entscheiden“, kommentiert eine Abgeordnete, die nah dran ist.

Bauer hält dagegen. Die Kritik der Opposition an ihrem Umgang mit der Zulagenaffäre kontert sie: „Von den großen Vorwürfen gegenüber meiner Person hat sich durch die Arbeit des Untersuchungsausschusses nichts erhärtet.“ Aber natürlich weiß sie, dass immer etwas hängen bleibt.

Viel Rückhalt in den eigenen Reihen hat Bauer die Einführung der Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer gekostet. Dass ausgerechnet eine Grüne Studiengebühren wiedereinführt, kann mancher Parteifreund nur schwer verwinden. Beim Koalitionspartner reibt man sich die Hände: „Da macht sie CDU-Politik.“ Sie verteidigt die Gebühren trotzdem eisern. „Ich glaube nach wie vor, dass das der richtige Weg ist.“ Auch die Kritik der Grünen lässt sie abperlen: „Mein Job ist nicht, meiner Partei zu gefallen.“ Als Ministerin müsse man „notwendige Dinge tun, auch wenn sie nicht gefallen und Schwierigkeiten machen“.

Erkennbar will Bauer den Eindruck verwischen, sie lasse die Hochschulen an einer zu langen Leine laufen. Diesen Vorwurf formulierte die geschasste Ludwigsburger Rektorin Claudia Stöckle, deren Entlassung das Verwaltungsgericht kassiert hat. „Hochschulautonomie bedeutet, dass die Hochschulen in ihrer Zuständigkeit Verantwortung übernehmen, und zwar auch dann, wenn es mal schiefläuft.“ Das Ministerium schalte sich bei grundsätzlichen Weichenstellungen ein. Derzeit schaue ihr Haus bei Studienabbrüchen genauer hin. Bauer betont: „Das ist kein veränderter Stil im Umgang mit den Hochschulen.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.06.2018