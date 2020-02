Von Stuttgart nach Addis Abeba

Addis Abeba.Der Monarch wirkt würdevoll wie immer. „Dies ist ein Ereignis von historischer Bedeutung“, sagt Äthiopiens Kaiser Haile Selassie. Vor der Kulisse eines von Akazienhügeln gesäumten Stausees weiht er das Koka-Wasserkraftwerk ein. Drei haushohe Turbinen laufen an, gebaut im fernen Baden-Württemberg. Dieser 4. Mai 1960, sagt der Kaiser, sei ein Meilenstein auf dem Weg zu „Fortschritt und Erleuchtung“.

Ökonomisches Powerhouse

Sechs Jahrzehnte danach sitzt der junge Elektroingenieur Sisey Hussein am Schaltpult des Koka-Kraftwerks, eine Autostunde südlich der Metropole Addis Abeba. Als er 1994 geboren wurde, hing Äthiopien noch der Ruf eines Hunger- und Bürgerkriegslandes an. Längst haben auf dem „Dach Afrikas“, wie seine Heimat wegen ihrer hohen Gebirge genannt wird, neue Zeiten begonnen. Aber die alten deutschen Turbinen, sagt der 26-Jährige, „die funktionieren immer noch“. Augenzwinkernd fügt er hinzu: „Ich weiß schon: Made in Germany, Heidenheim, Voith.“

Der Technologiekonzern gehörte mit seiner Hydro-Sparte zu den Pionieren wirtschaftlicher Beziehungen zwischen Deutschland und Äthiopien. Heute liefern dort Wasserkraftwerke mit Voith-Turbinen klimafreundlichen Strom für rund 900 000 Haushalte.

In den kommenden Jahren soll Voiths Anteil an der Elektroenergieerzeugung des wirtschaftlich rasant wachsenden Landes weiter steigen. 2018 hat Voith in Addis Abeba eine Niederlassung für ganz Ostafrika eingerichtet.

„Das hat unsere Marktposition gestärkt“, sagt deren Leiter Mark Claessen. „Die Zusammenarbeit mit örtlichen Unternehmen, die Wartung der Ausrüstungen und die Schulung lokaler Fachkräfte – all das läuft heute viel besser.“ Zwar gebe es noch bürokratische Hürden, aber der Rahmen für Investitionen sei viel transparenter.

Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed will sein Land – mit 110 Millionen Einwohnern auch einer der größten Binnenmärkte Afrikas – zum attraktivsten Wirtschaftsstandort der Region machen. Zudem gehört Äthiopien zu den Vorreitern des 2019 vereinbarten afrikanischen Freihandelsabkommens (AfCFTA). Da will Baden-Württemberg nicht abseits stehen. Äthiopien gelte als „ökonomisches Powerhouse“, sagt Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Ein Verbindungsbüro in Addis Abeba – nach Südafrika das zweite auf dem Kontinent – steht Unternehmen bei einem Engagement in Äthiopien beratend zur Seite.

China vor Europa

Der in Deutschland aufgewachsenen Äthiopier Estifanos Samuel hat in Köln Medienökonomie studiert und später für einen deutschen TV-Sender gearbeitet. Wie viele im Westen ausgebildete Äthiopier lockte ihn die Aufbruchstimmung in seinem Geburtsland zurück zur „Neuen Blume“, so die Übersetzung für Addis Abeba. Estifanos gründete eine Beratungsfirma für ausländische Investoren und leitet daneben nun auch das Baden-Württemberg-Büro.

„Schau Dich um“, sagt der 41-Jährige bei einer Fahrt auf der neuen dreispurigen Autobahn Richtung Südosten, finanziert und gebaut von China. Vorbei an einer neuen Fabrik, in der die Hongkonger Firma Tecno preisgünstige Smartphones für ganz Ostafrika bauen lässt. „Diese preiswerten Handys siehst Du heute überall in Äthiopien.“ Ein paar Kilometer weiter wächst der neueste von mehr als einem Dutzend internationalen Industrieparks heran. „Europa hat ganz schön was aufzuholen, wenn es hier mithalten will“, sagt Estifanos. „Konzerne wie Voith oder Siemens haben dafür gute Kapazitäten. Wir bieten vor allem kleinen und mittelständischen Firmen Unterstützung an.“ Chancen gebe es in der Agrarproduktion, der Lederverarbeitung, in der Textilindustrie und im Pharmabereich. lsw

