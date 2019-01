Vorbild: Mannheims Nachtbürgermeister

Der Nachtbürgermeister von Mannheim: Hendrik Meier. © Tröster

Mannheim.Die Grünen in Baden-Württemberg wollen dem Koalitionspartner CDU das Thema öffentliche Sicherheit nicht allein überlassen. Statt auf die Erhöhung von Polizeipräsenz und Gesetzesverschärfungen setzen die Landtags-Grünen jetzt auf einen breiteren Ansatz, der Kommunen und Bürger stärker einbindet sowie auf Landesebene eine Koordinierungsstelle schafft. Auf ihrer Fraktionsklausurtagung in Mannheim beschlossen sie dazu gestern ein Konzept für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum. Das Papier liegt dieser Zeitung vor.

Ein Schwerpunkt dabei ist die Verbesserung der Vor-Ort-Situation in sogenannten „Angsträumen“. Das sind Bereiche in Städten und Gemeinden, in denen die Menschen Angst haben, sich zu bewegen, oder sich unsicher fühlen. Dort ist die Furcht groß, Opfer von Kriminalität zu werden. Mehrere brutale Verbrechen, wie im Oktober 2018 etwa die Gruppenvergewaltigung einer Freiburger Studentin in einem Gebüsch in der Nähe eines Clubs, haben das Unsicherheitsgefühl in solchen Angsträumen gesteigert. Dazu gehören schlecht beleuchtete Anlagen, Unterführungen, Tiefgaragen, verlassene Einkaufspassagen, einsame Parkanlagen oder Wege. Aber auch ganze Quartiere und Areale mit maroder Infrastruktur, in denen sich bedrohlich erscheinende Menschengruppen aufhalten.

Neue Koordinierungsstelle geplant

Ziel des Grünen-Konzepts ist nicht der physische Schutz der Bürger vor Kriminalität und Gewalt, sondern, den Menschen das Gefühl der Unsicherheit zu nehmen. „Die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum ist ein ganz wichtiger Faktor für das Sicherheitsgefühl des Einzelnen“, sagte Fraktionschef Andreas Schwarz dieser Zeitung. „Wir gehen über die klassische Polizei- und Justizarbeit, die wir zuletzt gezielt mit Stellen und einer besseren Ausstattung gestärkt haben, hinaus. Unsere grüne Antwort ist breiter gedacht: Wir setzen auf einen interdisziplinären Ansatz, der Sicherheitspolitik, städtebauliche Maßnahmen mit sozialen und politischen Präventionsmaßnahmen kombiniert.“

Dies soll durch das Konzept „Stadt.ImPuls“ erreicht werden, das neben der Stärkung von Polizei und Justiz auf Sicherheitspartnerschaften zwischen Polizei und Kommune vor Ort setzt. Zudem sollen Kontaktbeamte vor Ort als „Kümmerer“ ansprechbar sein. Zur Klausursitzung hatten die Grünen auch den Mannheimer Nachtbürgermeister Hendrik Meier eingeladen.

„In dem Modell eines Nachtbürgermeisters, der als ,Kümmerer vor Ort’ agiert und Akteure vernetzt, sehen wir einen lohnenswerten Ansatz“, so David Lede-Abal, der das Sicherheitspapier federführend erarbeitete. Zudem wollen die Grünen auf Landesebene eine Koordinierungsstelle „Sicherheit im öffentlichen Raum“ (SöR) installieren, die als eigenständiges Beratungsorgan beim Sozial- und Integrationsministerium angesiedelt sein könnte.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.01.2019