Vorstoß für bessere Ausstattung

Ein Elektroschockgerät. © dpa

Mainz/Ludwigshafen.Die Oberhäupter der fünf größten Städte in Rheinland-Pfalz haben in einem Brief an Innenminister Roger Lewentz (SPD) eine bessere Ausrüstung der kommunalen Vollzugsdienste gefordert. Die Ordnungskräfte sollten unterem anderem mit Elektroschockern und Körperkameras sowie mit Fahrzeugen mit Blaulicht und Martinshorn ausgestattet werden, betonten die SPD-Verwaltungschefs von Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Trier und Kaiserslautern in dem gestern veröffentlichten Schreiben. Dies würde den Beschäftigten „eine höhere Sicherheit“ bieten und entfalte „abschreckende Wirkung“. Das Innenministerium in Mainz sagte in einer ersten Reaktion zu, die Vorschläge zu prüfen.

Grünen-Fraktion skeptisch

Die Grünen-Fraktion im Landtag von Rheinland-Pfalz äußerte sich kritisch zu der Forderung. Pia Schellhammer, innenpolitische Sprecherin der Grünen, sagte: „Der Einsatz von Elektroschockern darf nur dafür ausgebildeten Polizeibeamten vorbehalten sein und muss mit strengen und klar festgelegten Vorgaben verknüpft sein. Gesetzlich wird der Taser zu Recht als Waffe eingestuft.“ Zudem bezweifelte sie den Nutzen der Geräte: „Die Forderung, die von kommunaler Ebene erhoben wird, trägt nach unserer Auffassung auch nicht zu einer Erhöhung der Sicherheit des Personals bei.“ lrs/red

