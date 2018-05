Vorwürfe gegen Mitarbeiter

Anzeige

Stuttgart.Im Stuttgarter Landtag tobt erneut eine Schlammschlacht um die AfD und die mutmaßliche Nähe von einigen Mitarbeitern im Umfeld der Fraktion zur Neonazi-Szene und zu rechtsextremen Vereinigungen. Ausgebrochen ist der Streit an der Person des parlamentarischen Beraters Marcel G., der für die zum rechten Spektrum zählenden AfD-Landtagsabgeordneten Christina Baum und Heiner Merz arbeitet. SPD und Grüne halten Marcel G. für ein Sicherheitsrisiko im Parlament, die SPD-Abgeordneten Boris Weirauch und Ex-Innenminister Reinhold Gall haben Landtagspräsidentin Muhterem Aras in einem Brief zum Handeln aufgefordert.

Die Landtagsspitze solle klären, wie sie damit umgehe, wenn Mitarbeiter, die Mitglieder rechtsextremer Vereinigungen sind oder waren, an parlamentarischen Prozessen beteiligt sind. Grünen-Innenexperte Uli Sckerl fordert von den AfD-Abgeordneten Baum und Merz unverblümt, Marcel G. zu entlassen. Dieser habe im Internet frauenverachtende Sex- und blutrünstige Tötungsfantasien geäußert, so Sckerl mit Bezug auf Internet-Chatprotokolle, die vergangene Woche unter anderem die Wochenzeitung „Kontext“ veröffentlicht hatte. Darin wird Marcel G. unter anderem zitiert mit den Sätzen: „Ich will auf Leichen pissen und auf Gräbern tanzen“, „knietief im Blut stehen“.

Unauffälliger Mitdreißiger

Sckerl sieht damit eine rote Linie überschritten. „Gefährder haben im Inneren eines Verfassungsorgans nichts, aber auch gar nichts zu suchen“, so der Grünen-Innenpolitiker. Schließlich habe Marcel G. als parlamentarischer Berater uneingeschränkt Zutritt zum Landtag und Zugriff auf Unterlagen. Die AfD weist die Vorwürfe „in aller Schärfe“ zurück und teilt ihrerseits aus: Sckerl sei ein Demagoge und seinerseits eine Gefahr für die Demokratie, so AfD-Fraktionsprecher Klaus-Peter Kaschke, „es ist schon grotesk, dass ein Vertreter der Pädophilen- und Päderasten-Partei Bündnis 90/Die Grünen unbescholtene Mitarbeiter von gewählten Abgeordneten mit Schmutz überzieht“. Auch die SPD bekommt ihr Fett ab: Über den „im Kinderpornosumpf versunkenen Sebastian Edathy“ hätten die Genossen bis zuletzt „ihre schützende Hand gehalten“, so Kaschke.