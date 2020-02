Wälder haben sich erholt

Mainz/Neuhäusel.Waldschäden von mindestens 400 000 Festmeter Holz hat kürzlich Sturmtief „Sabine“ in Rheinland-Pfalz verursacht – noch viel mehr waren es beim Orkan „Wiebke“ vor 30 Jahren. Am 28. Februar und 1. März 1990 hatte dieser mit dem Sturm „Vivian“ „insgesamt 14 Millionen Festmeter umgeworfen“, wie das Forstministerium in Mainz mitteilt. Ein Festmeter ist ein Kubikmeter Holz.

Nach Auskunft des Leiters des Forstamtes Neuhäusel im Westerwald, Friedbert Ritter, folgte nach dieser Sturmkatastrophe bundesweit ein Umdenken in der Forstwirtschaft, eine Waldwende weg von der Kahlschlagwirtschaft, hin zu naturnahem Waldumbau mit mehr stabilerem Laubwald. „Im Hunsrück zum Beispiel hatten wir bis in die 90er Jahre noch rund zwei Drittel Nadelholz und ein Drittel Laubholz“, sagt Ritter. Jetzt sei das Verhältnis fast umgekehrt. Doch nun gebe es neue Herausforderungen: die Folgen des Klimawandels mit extremen Dürresommern und immensen Baumschäden von Borkenkäfern.

Ritter erinnert sich noch an die Schäden von „Wiebke“: „Wir denken da nicht nur an das Holz, sondern auch an das gestörte Ökosystem. Das schmerzt schon.“ Er ergänzt: „Ich habe aber auch das Heranwachsen neuer Waldbestände erlebt. Das macht hoffnungsvoll.“ Laut dem Forstministerium hat „Wiebke“ vor allem flach wurzelnde Fichten umgeworfen. Die Aufarbeitung habe bis 1993 gedauert. „Heute sind alle diese Flächen wiederbewaldet.“ lrs

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020