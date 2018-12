Waffen und Böller verboten

Frankfurt.Silvester ist für viele Menschen ein zwiespältiges Fest. Die einen freuen sich auf eine große Party, beliebte Bräuche und ein spektakuläres Feuerwerk. Die anderen ärgern sich über den Böller-Müll auf den Straßen, die Feinstaub-Belastung und mögliche Übergriffe von Betrunkenen oder Kriminellen.

Damit der Jahreswechsel ohne Vorfälle verläuft, greifen die Behörden regulierend ein. Das Abbrennen von Feuerwerk ist beispielsweise nicht überall erlaubt, für Großveranstaltungen gibt es strenge Regeln. Seit den Übergriffen in der Silvesternacht in Köln vor drei Jahren stehen auch in Hessen die Sicherheitskonzepte der Kommunen besonders im Fokus. Die verschiedenen Aspekte für einen guten Rutsch in 2019: In ganz Hessen will die Polizei an belebten Plätzen mit Beamten in Zivil und in Uniform deutlich Präsenz zeigen. Wie das Innenministerium mitteilte, stehe die Polizei in engem Kontakt mit den kommunalen Ordnungsbehörden.

Die Frankfurter Polizei reduziert in der Silvesternacht die Zahl ihrer Beamten entlang der Feiermeile rund um den Eisernen Steg am Mainufer. Im Vorjahr sei alles ruhig geblieben, zudem gebe es keine Hinweise auf eine Gefährdung, hieß es von den Verantwortlichen von Stadt und Polizei. Besucher des Eisernen Stegs müssten auf beiden Seiten mit Zugangskontrollen rechnen.

In der Landeshauptstadt Wiesbaden will die Polizei in der Silvesternacht verstärkt kontrollieren. Auf die große Grünanlage vor dem Kurhaus wie auch auf andere zentrale Plätze in der Innenstadt dürfen keine großen Taschen und Rucksäcke mitgebracht werden. Diese Maßnahmen sowie eine deutlich wahrnehmbare Polizeipräsenz hätten sich im Vorjahr bereits bewährt, erklärten die Verantwortlichen.

Feinstaubbelastung steigt

Die Kollegen vom Polizeipräsidium Südosthessen, die für die Städte Offenbach und Hanau zuständig sind, sagen locker: „Wie in den vergangenen Jahren rechnen wir mit einem entspannten Silvester“, so ein Sprecher. Es werde keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen geben.

Auch für die eigene Sicherheit der Beamten ist nach Angaben des Innenministeriums gesorgt: Hessische Polizeibeamte verfügten seit einigen Jahren über einen Impulsgehörschutz. Dieser solle das Gehör der Beamten – vor beispielsweise lauten Böllern – schützen. Auch trügen die Beamten während des Einsatzes in der Silvesternacht flammhemmende Einsatzbekleidung.

Für einen sicheren Jahreswechsel führt die Bundespolizei nach schlechten Erfahrungen aus den Vorjahren an mehreren Frankfurter Bahnhöfen Waffenverbotszonen ein. Nach Angaben der Behörden sollen vom Silvestermittag an bis zum Neujahrsmorgen um neun Uhr am Hauptbahnhof, in S-Bahnen und an einigen Bahnhöfen der Schnellbahnen Waffen verboten werden. Das Verbot gilt für alle Schuss- und Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messer aller Art.

Städte und Gemeinden verbieten in manchen Gebieten das Böllern wegen Brandgefahr komplett, teilte der Hessische Städte- und Gemeindebund mit. Beispielsweise rund um Kirchen, Krankenhäuser, Altenheime und historische Bauwerke. Dazu gehören nach dpa-Recherchen unter anderem der Platz um das Kurhaus in Wiesbaden, der Domplatz und die Altstadt in Fulda sowie die Altstädte von Heppenheim, Limburg, Bad Hersfeld und Marburg. „Wer dagegen verstößt, muss je nach Einzelfall mit einer Geldbuße von fünf Euro bis 50 000 Euro rechnen“, teilte die Stadt Marburg mit.

Die Behörden appellieren, nur zugelassene und mit Prüfzeichen versehene pyrotechnische Ware abzubrennen.

„Ab zwölf Uhr Mitternacht explodieren mit dem Feuerwerk nicht nur die Raketen, sondern auch die Feinstaubkonzentrationen in der Luft“, sagte der Leiter des Dezernates für Luftreinhaltung beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Stefan Jacobi. An manchen Messstationen sei der Wert dann um den Faktor zehn erhöht. Die extreme Feinstaub-Konzentration nach der Knallerei ist nach Angaben des Experten zwar zeitlich sehr überschaubar und klinge bereits bis zwei Uhr nachts wieder ab. Dennoch dauere es oft bis zum späten Neujahrsnachmittag, bis sich die Werte normalisiert hätten. lhe

