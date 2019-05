Wahl stößt auf Kritik

Stuttgart.Wer wird Intendant des Südwestrundfunks (SWR)? Am Donnerstag stehen der Chefredakteur von ARD-aktuell, Kai Gniffke (58/Bild oben), und SWR-Landessenderdirektorin Stefanie Schneider (57/Bild unten) zur Wahl. Gut möglich, dass sich in beiden Wahlgängen keiner durchsetzt. Der Rundfunk- und der Verwaltungsrat können dann erst in sechs Wochen wieder wählen.

Die Vorauswahl für die Nachfolge von Peter Boudgoust war auf Kritik gestoßen. Dass sich nur Schneider und Gniffke vorstellen können, bestätigten die Gremien im März. Kritiker monierten, auch andere Bewerber seien geeignet gewesen. ) lsw

