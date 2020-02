Frankfurt.Jörg Oberländer ist es gewohnt, nur alle vier Jahre seinen Geburtstag richtig feiern zu können. Am 29. Februar wird der Frankfurter in diesem Schaltjahr 40 – und heiratet auch noch seinen Partner Steven Modler. „Für uns ist das wahrlich ein besonderes Datum“, sagt er. Zudem seien sie jetzt im Februar genau 15 Jahre zusammen.

An einem kühlen Vormittag sitzen die beiden in einem Café in der Frankfurter Altstadt. Direkt ums Eck ist der Römer, in dem sich das Paar das Ja-Wort geben will. Im Standesamt seien nur die Trauzeugen dabei. Abends werde dann zur großen Party geladen. „Aber alles ohne Gedöns und ganz unkompliziert“, sagt Modler. Als Location haben sich die beiden eine Bar in Frankfurt-Bornheim ausgesucht – genau dort, wo sie 2005 ihr erstes Date hatten.

Gefragter Hochzeitstermin

Anders als manch einer vermuten mag, ist der 29. Februar ein gefragter Hochzeitstag in Frankfurt. „Wir haben keine freien Termine mehr an diesem Tag“, berichtet eine Mitarbeiterin des Standesamts.

Interessierte mussten sich bereits früh melden. Genau ein halbes Jahr seien die Termine vergeben worden, sagt Oberländer, der als Stewart bei Lufthansa arbeitet. „Ich war damals in den USA in Atlanta. Mitten in der Nacht habe ich mir den Wecker gestellt, um pünktlich beim Amt anzurufen.“

Dass die zwei zusammengehören, hätten sie sehr schnell gemerkt. „Das ging ratzfatz. Dienstags war unser erstes Treffen und samstags sind wir schon zusammen nach New York geflogen“, erinnert sich der 40-jährige Modler. Und auch mit dem Zusammenziehen habe es nicht lange gedauert. „Wenn man das Gefühl hat, das passt, muss man auch mal mutig sein.“

Mutter wollte Geburt verzögern

In Frankfurt finden am 29. Februar insgesamt 17 Trauungen statt. Im Römer sind acht Eheschließungen geplant. Im Standesamt in Höchst, das im Gartenpavillon des Bolongaropalastes untergebracht ist, sind es neun. Allerdings sei das Datum auch der einzige Samstagstermin der Frankfurter Standesämter im Februar, sagt die Sprecherin.

Anders ist es in Wiesbaden, dort hat es laut Standesamt gar keine Anfragen für den 29. Februar gegeben. Auch in Kassel gibt es keine Trauungen, nachdem die Nachfrage im Schaltjahr 2016 eher dürftig ausgefallen war. In Offenbach sei das Datum dagegen mit sechs Terminen ausgebucht, heißt es in der dortigen Behörde.

Oberländer und Modler sind schon seit mehreren Jahren verpartnert. Nun soll dank der „Ehe für Alle“ die richtige Hochzeit folgen. Die Ehe habe für sie Symbolcharakter und unterstreiche, dass man zusammengehöre, betonen beide. Ihre große gemeinsame Leidenschaft sei die Reiselust. Die Hochzeitsreise geht im November nach Neuseeland und nach Australien. Das sei der fünfte Kontinent, der noch fehle. Und wie sieht es aus mit der Familienplanung? Kinder wollen die beiden nicht adoptieren. Es gebe bereits genug Nachwuchs in der Familie oder bei Freunden, meinen sie. „Wir haben genug Kinder zum Ausleihen“, sagt der in München geborene Oberländer.

Mit seinem Geburtstag hat er überhaupt kein Problem. Dabei wollte seine Mutter das Datum eigentlich noch verhindern. Er sei abends auf die Welt gekommen, „und meine Mutter hat noch gefragt, ob man da nicht was machen könne mit der Geburtsurkunde. Nicht dass ich nur alle vier Jahre Geburtstag habe.“

Offiziell wird am 1. März gefeiert

Im Bekanntenkreis der beiden ist er übrigens nicht der Einzige mit einem außergewöhnlichen Geburtsdatum. Modler sagt: „Unser direkter Nachbar wird am 29. Februar 60 Jahre alt.“ Mit ihm würden sie dann am 28. Februar gemeinsam – quasi in den 100. – reinfeiern.

In Nicht-Schaltjahren habe er strikt am 1. März gefeiert, sagt Oberländer. Aber mit Facebook sei es schwierig geworden, da die Leute immer schon am 28. Februar über den Geburtstag informiert würden. „Jetzt feier ich an beiden Tagen.“ Und wenn mal ein Schaltjahr ist, sei es dann ein ganz besonderen Geburtstag – oder eben Hochzeitstag.

Offiziell werden Schalttagskinder übrigens erst am 1. März in Jahren ohne 29. Februar ein Jahr älter, so das Statistische Bundesamt aus Wiesbaden. Das sehe so sogar das Bürgerliche Gesetzbuch vor. lhe

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 27.02.2020