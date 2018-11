Waldbesitzer verlangen Ausgleich

Mainz.Nach der Trockenheit in diesem Jahr fordern die privaten und kommunalen Waldbesitzer beim Ausgleich von Schäden eine Gleichbehandlung mit dem Staatswald.

Bei den bisher angekündigten Hilfen gebe es „eine ziemliche Unwucht“ zulasten des kommunalen und privaten Walds, obwohl dieser einen Anteil von 75 Prozent an der gesamten Forstfläche in Rheinland-Pfalz habe. Das sagte der Geschäftsführer des Waldbesitzerverbands für Rheinland-Pfalz, Wolfgang Schuh, der Deutschen Presse-Agentur. Um die erwarteten Defizite des Landesbetriebs Landesforsten auszugleichen, haben die drei rheinland-pfälzischen Regierungsfraktionen SPD, FDP und Grüne beantragt, im Doppelhaushalt 2019/20 jährlich sieben Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln für den Staatswald einzuplanen. Wenn für den Staatswald ein solches Defizit erwartet werde, seien in den übrigen Wäldern ähnlich hohe Verluste zu erwarten, sagte Schuh. Hochgerechnet von dem Ausgleich von sieben Millionen Euro für den Staatswald, könne der Bedarf für die anderen Wälder auf 15 bis 20 Millionen Euro geschätzt werden.

Initiative für den Forst

Hauptgrund für die Verluste ist das Überangebot an Holz, weil die vom Borkenkäfer geschädigten Bäume gefällt werden müssen. Zur Unterstützung auch des privaten und kommunalen Waldes hat die Landesregierung eine Initiative im Bundesrat eingebracht.

Die bislang in Aussicht gestellten Bundesmittel von 25 Millionen Euro für einen Zeitraum von fünf Jahren seien „in keiner Weise hinreichend, um dem extremen Schadensausmaß gerecht zu werden“, heißt es in einem Vorschlag für eine Entschließung des Bundesrats, der jetzt in den zuständigen Ausschuss überwiesen wurde. lrs

