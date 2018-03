Warnstreik trifft Pendler

Anzeige

Frankfurt.Auf massive Probleme im öffentlichen Nahverkehr müssen sich die Menschen in Frankfurt für kommenden Mittwoch einstellen. Grund ist ein Warnstreik der Gewerkschaft ver.di, hinzu kommt die Sperrung des S-Bahn-Tunnels.

Die Arbeitsniederlegung der Beschäftigten des kommunalen Nahverkehrs trifft die U- und Straßenbahnen, durch die Tunnelsperrung fahren keine S-Bahnen in der Innenstadt. Busse sind noch unterwegs, sie könnten aber durch den erwartbar verstärkten Autoverkehr in der Innenstadt behindert werden.

„Wir haben uns mit dem Mittwoch bewusst einen Tag in den Ferien ausgesucht, um die Schulkinder zu schonen“, sagte ver.di-Landesfachbereichsleiter Ronald Laubrock gestern. In Wiesbaden sollen wegen des Warnstreiks am Mittwoch keine Busse fahren, auch in Offenbach soll die Arbeit stundenweise eingestellt werden.