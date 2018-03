Warnstreiks bis zu den Ferien

Anzeige

Stuttgart.Schlechte Nachrichten für Familien zum Wochenstart: Wegen Warnstreiks im öffentlichen Dienst sind gestern viele Kitas im Südwesten geschlossen geblieben. Vor allem Einrichtungen in Stuttgart waren betroffen, wie ein Sprecher der Gewerkschaft ver.di sagte. Den Angaben zufolge blieben 151 von 183 Kitas geschlossen. Hintergrund ist der Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen.

Neben Erziehern und Sozialarbeitern legten auch Beschäftigte der Verwaltungen, Stadtwerke, der Abfallwirtschaft, Arbeitsagenturen, Bauhöfe, Sparkassen und Kliniken die Arbeit nieder. Mehr als 2500 Beschäftigte beteiligten sich demnach an dem ganztägigen Warnstreik.

Arbeitnehmervertreter fordern in der Tarif- und Besoldungsrunde eine Verbesserung im Gesamtvolumen von sechs Prozent. Der Kommunale Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV) hatte die Forderung der Gewerkschaft zurückgewiesen. Im Land betrifft sie laut Verband rund 316 000 Beschäftigte in mehr als 800 Kommunen. Auch in Rastatt, Baden-Baden, Oberschwaben und im Zollernalbkreis gab es laut ver.di Warnstreiks im öffentlichen Dienst. In Baden-Baden war demnach auch der Nahverkehr davon betroffen. „Wir streiken bis zum Beginn der Osterferien am Freitag jeden Tag“, kündigte der ver.di-Sprecher gestern an.