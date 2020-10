Warnung vor Kontrollverlust

Stuttgart.Es ist der Morgen nach dem Bund-Länder-Gipfel in Berlin zum Umgang mit den ansteigenden Corona-Infektionszahlen. Im Stuttgarter Landtag verteidigt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Beschlüsse, die er am Tag zuvor mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und seinen Kollegen aus den Ländern getroffen hatte. „Wenn wir die Infektionsketten nicht mehr nachverfolgen können, dann verlieren wir die Kontrolle“, sagt Kretschmann.

Die Pandemie-Politik müsse sich seiner Auffassung nach jetzt an einem Dreiklang orientieren. Erstens: Das Gesundheitssystem dürfe nicht überlastet werden. Zweitens: Schulen und Kitas müssten offen bleiben. Drittens: Die Wirtschaft müsse am Laufen gehalten werden. „Alle sind nun gefordert, um einen zweiten Lockdown zu verhindern“, so Kretschmann. Er weist darauf hin, dass im Land zuletzt die Zahl der Neuinfektionen um täglich mehr als 100 Fälle zugenommen hatte.

Richterschelte aus Mannheim

In den Ausführungen Kretschmanns wird klar, dass für ihn jetzt die Stunde des Handelns gekommen ist. Sei es die Ausweitung der Maskenpflicht ab 35 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen, die restriktiveren Regelungen bei privaten Feiern und bei Veranstaltungen, die Kontaktbeschränkungen beim Übersteigen des 50er-Inzidenzwerts oder auch die verschärfte Sperrstunde – Kretschmann hält die neuen Maßnahmen für sinnvoll.

Mit Blick auf die Akzeptanz in der Bevölkerung ist für den Ministerpräsidenten auch die psychologische Auswirkung relevant. Die Situation sei anders als im April dieses Jahres, der Zeit des ersten Lockdowns. Damals seien mit Blick auf die Sommerferien und die möglichen Lockerungen die Aussichten positiv gewesen. Aktuell drohe in der Herbst- und Winterzeit jedoch zunächst ein Hochfahren der restriktiven Maßnahmen, sagte Kretschmann.

Thema im Landtag ist auch das Beherbergungsverbot, das nur wenig später vom Mannheimer Verwaltungsgerichtshof (VGH) gekippt wird. Die Richter geben einem Eilantrag gegen das aktuelle Verbot in Baden-Württemberg statt, das bislang für Gäste aus Regionen gegolten hatte, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert 50 überschritten hatte. Die Richter erklären, die bisherige Regelung greife in unverhältnismäßiger Weise in das Grundrecht auf Freizügigkeit ein und setzen das Verbot außer Vollzug.

Ärgerlich für Kretschmann ist, dass er noch kurz vor Bekanntwerden des Beschlusses einen Kompromissvorschlag innerhalb der Landesregierung ankündigt: Das Beherbergungsverbot solle im Südwesten für touristische Reisen gelten, für Dienstreisen jedoch künftig nicht mehr. Doch auch diese Regelung wird nach der VGH- Entscheidung nicht in Kraft treten können.

Für Südwest-Tourismusminister Guido Wolf (CDU) ist das Urteil nicht überraschend. Er erklärt, immer auf rechtliche Bedenken hingewiesen zu haben. Nachdem Kretschmann von dem Spruch aus Mannheim erfährt, sagt der Grünen-Politiker, das Land werde das Urteil umsetzen. Aber auch wenn Hotels nicht zu den Treibern der Infektion gehörten, mahnt Kretschmann an, das Reisen nur auf das Notwendigste zu reduzieren. Das Virus sei ja auch aus China oder aus Ischgl nach Baden-Württemberg gekommen.

Aus der Opposition erfährt Kretschmann von der SPD noch die größte Zustimmung. Deren Fraktionschef Andreas Stoch sagt, es sei absehbar gewesen, dass auch wieder vulnerable Gruppen verstärkt von Infektionen betroffen sein könnten. Es gebe deshalb keine Alternative zu weiteren Verschärfungen der Corona-Maßnahmen. „Wir brauchen jetzt eine konsequente Anwendung und Kontrolle der Regeln“, so Stoch.

Kritischer bewertet FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke die grün-schwarze Corona-Politik. Der alleinige Blick auf die Zahlen sei zu eng. „Sie machen sich zu den Sklaven der Zahlen. Dies wird im November zwangsläufig zum zweiten Lockdown führen“, prognostiziert er. Nichts von den Corona-Maßnahmen hält die AfD. „Hier wird mit Angst Politik gemacht“, sagt Fraktionschef Bernd Gögel. CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart verteidigt die grün-schwarze Politik – und mahnt: „Jetzt rollt die Welle durch ganz Europa und macht auch vor Baden-Württemberg nicht mehr halt.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.10.2020