Warnung vor Kontrollverlust

Stuttgart.In Zeiten steigender Corona-Neuinfektionszahlen fällt es den Gesundheitsämtern im Südwesten immer schwerer, Infektionsketten nachzuverfolgen. „Wenn wir sie nicht mehr nachverfolgen können, laufen wir Gefahr, die Kontrolle zu verlieren“, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart.

Die kommunalen Landesverbände sprechen von einer zunehmend angespannten Situation. Sorge bereitet den Behörden, dass sich die durchschnittliche Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche – in den 44 Stadt- und Landkreisen im Südwesten auf den kritischen Wert 50 zubewegt. „Im Moment konzentrieren wir uns darauf, dass wir den 50er-Wert im Landesschnitt halten“, erklärte Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha (Grüne).

Kostenloses Angebot läuft aus

Zentral sei dabei auch, dass die Gesundheitsämter die Nachverfolgungen personell leisten könnten. Inzwischen hilft die Bundeswehr in immer mehr Regionen im Südwesten aus, um telefonisch die Kontakte Infizierter zu informieren. Aktuell hat das Land bereits Anträge auf Amtshilfe durch die Bundeswehr in 14 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg bewilligt. 101 Soldaten unterstützen bislang die Gesundheitsämter vor Ort.

In sieben Kreisen, in denen ebenfalls Anträge genehmigt worden sind, sollen 66 weitere Soldaten hinzukommen. Sieben Anträge auf Amtshilfe durch 59 Soldaten sind noch offen. Der baden-württembergische Städtetag sieht die Gesundheitsämter an der Belastungsgrenze. „Aufgrund der steigenden Infektionszahlen steigt auch die Zahl der Personen, die kontaktiert werden müssen. Die Aufgabe der Kontaktpersonennachverfolgung ist durch das Stammpersonal der Gesundheitsämter in dem jetzigen Infektionsgeschehen nicht mehr zu bewältigen“, sagte eine Sprecherin.

Die Soldaten müssten zudem erst eingearbeitet werden. „Daher spricht sich der Städtetag dafür aus, dass die Einsätze nicht nur von kurzer Dauer sind, sondern über eine längere Zeit geplant werden“, so die Sprecherin. Laut Alexis von Komorowski, Hauptgeschäftsführer des Südwest-Landkreistags, ist die Situation bei der Kontaktpersonennachverfolgung von Kreis zu Kreis unterschiedlich. „Es ist aber natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass die Nachverfolgung schwieriger ist als zu den Zeiten mit großen Einschränkungen und weniger sozialen und beruflichen Kontakten im Frühjahr“, so von Komorowski.

Lucha erklärte zudem, er wolle die kostenlosen Corona-Testmöglichkeiten für Lehrkräfte und Beschäftigte in Schulen, Kitas und in der Kindertagespflege zum Ende des Monats auslaufen lassen. „Stand jetzt wird es keine Verlängerung des kostenlosen Testangebots geben“, sagte Lucha dieser Redaktion. Das Kultusministerium und das Sozialministerium hatten sich zuletzt darauf geeinigt, dass der Zeitraum für die kostenlosen Testmöglichkeiten für das Personal an Schulen, Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege bis einschließlich 1. November verlängert wird. Die Tests sind auch ohne das Vorliegen von Symptomen möglich, das Land übernimmt die anfallenden Kosten. Der betroffene Personenkreis hat dabei Anspruch auf zwei Testungen.

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) kritisierte gegenüber dieser Redaktion Luchas Entscheidung: „Angesichts der kühleren Tage und der aktuellen Infektionslage halte ich es für richtig, dieses Angebot um einen weiteren Monat zu verlängern und auf insgesamt drei Tests zu erhöhen“, erklärte Eisenmann. Nach Angaben des Sozialministeriums liegt die Anzahl der Lehrer und Erzieherinnen, die die Tests bislang in Anspruch genommen haben, noch nicht vor.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020