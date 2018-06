Warnung vor teurer Abzocke

Anzeige

Vorsicht auch im Netz

Durchschnittlich kostet dem Fachmann zufolge eine simple Türöffnung an einem Werktag in Rheinland-Pfalz rund 84 Euro. Der Preis sei inklusive Anfahrt und gelte für ein einfaches Zylinderschloss. Nachts, an Wochenenden und feiertags liege der Durchschnittpreis bei knapp 137 Euro. Im Kontrast dazu steht ein Fall, der die VZ 2017 beschäftigte: Ein Schlüsseldienst forderte 1224,27 Euro ein.

Die Verbraucherschützer warnen aktuell insbesondere vor betrügerischen Streaming-Diensten im Internet. Wer über diese etwa Filme schauen wolle, könne in eine Abo-Falle geraten, warnte Manfred Schwarzenberg, Teamleiter des Projekts Marktwächter Digitale Welt. Den Marktwächtern seien inzwischen 140 solcher dubiosen Anbieter bekannt. Rund 100 000 Ratsuchende haben sich im vergangenen Jahr an die Verbraucherzentrale in Mainz gewandt. lrs

