Warnung vor zweiter Welle

Wiesbaden.Es ist ein ordentlicher Batzen Geld: Mit 6,6 Milliarden Euro haben Land und Bund bislang schon die hessische Wirtschaft unterstützt, um die gewaltigen Folgen der Corona-Pandemie zu verkraften. Die Summe, die Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden nannten, wird wohl noch nicht reichen, um den kleinen und großen Unternehmen sowie auch Freiberufler langfristig wieder auf die Beine zu helfen.

Immerhin sehen ihren Angaben zufolge viele Betriebe nach Lockerung der Beschränkungen allmählich wieder Land und Perspektive. Aber: Wenn es mit der zweiten Welle des Virus erneut zu drastischen Beschränkungen kommt, droht das, alle Bemühungen zunichte zu machen. Eindringlich appellieren die beiden Ressortchefs an sämtliche Beteiligten, sowohl im Interesse der Gesundheit als auch der Firmen und Arbeitsplätze im Kampf gegen das Coronavirus nicht nachzulassen sowie Hygieneregeln, Abstandsgebot und Maskenpflicht weiter einzuhalten. „Die Stimmung ist besser als die tatsächliche Lage“, warnt Al-Wazir mit Blick auf den bislang schärfsten Wirtschaftseinbruch in Deutschland von 10,1 Prozent allein im zweiten Quartal dieses Jahres.

Lage je nach Branche verschieden

Obwohl die Pflicht zur Anzeige von Insolvenzen bis 30. September ausgesetzt wurde, wurden bereits im Mai 9,8 Prozent mehr Insolvenzanträge als im Vorjahresmonat eingereicht. Die Lage ist dabei von Branche zu Branche unterschiedlich. Im Einzelhandel gab es im Mai im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 3,4 Prozent, und auch das Bauhauptgewerbe schreibt mit einem kleinen Zuwachs von 2,2 Prozent schwarze Zahlen.

Doch auch im ersten Monat der Lockerungen gab es in der Industrie bei chemischen Erzeugnissen noch ein Minus von 13,8 Prozent, bei den Exporten von 21,9 Prozent, im verarbeitenden Gewerbe von 26,2, im Gastgewerbe von 66,6 und bei Kraftwagen und Autoteilen sogar von 73,3 Prozent. Und die Arbeitslosenzahl lag auch im Juli mit 204 241 Betroffenen noch um 33,4 Prozent über dem Vorjahreswert. Kurzarbeit beantragten bis dahin 64 500 hessische Betriebe mit 874 000 Betroffenen. Gut angekommen sind da vor allem die Soforthilfen für kleine Unternehmen und Soloselbstständige, die weitgehend ausgezahlt sind und in Hessen inzwischen 952 Millionen Euro erreicht haben.

Froh sind die beiden Minister, dass es bei landesweit 134 600 Anträgen dafür lediglich 740 Fälle von Betrugsverdacht gibt. Nach zum Teil deutlich höheren Zahlen in anderen Bundesländern sieht sich Al-Wazir in den etwas höheren Auflagen bei der Antragstellung bestätigt. Der größte Brocken der Corona-Hilfen für die Wirtschaft in Hessen sind mit insgesamt vier Milliarden Euro aber Steuerentlastungen. Auf diesen Betrag summieren sich Stundungen, Herabsetzung von Vorauszahlungen und die Aussetzung von Vollstreckungsmaßnahmen.

Deutlich geringere Zahlen stehen unter vielen weiteren Maßnahmen der Corona-Hilfe für die hessische Wirtschaft. Die Palette reicht von Mikrokrediten zur Sicherung der Liquidität in kleinen Betrieben über Förderkredite für größere Unternehmen, Überbrückungshilfen bis zu deutlich erhöhten Bürgschaften und Garantien. Aus dem Corona-Sondervermögen des Landes sollen noch bis zu 500 Millionen Euro bereitgestellt werden, mit denen sich das Land unter bestimmten Umständen an Firmen beteiligen kann, um deren Eigenkapital zu erhöhen, so dass sie leichter an Kredite für Investitionen kommen.

Allerdings hat da die Europäische Union noch ein Wörtchen mitzureden. Jedenfalls werde das Land wohl noch eine ganze Weile mit den Corona-Folgen zu tun haben, sagt Al-Wazir voraus. Vor allem Messen, die Veranstaltungsbranche und Clubs litten noch stark unter den Auswirkungen der Pandemie. Dagegen brummten die Geschäfte etwa bei Herstellern von Plexiglas oder im Fahrradhandel.

