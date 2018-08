Warnungen per Funkspruch

Anzeige

Wiesbaden.Hessen will Lkw-Fahrer für mehr Sicherheit auf den Autobahnen im Land stärker in die Pflicht nehmen. Innenminister Peter Beuth (CDU) startete gestern in Zusammenarbeit mit dem Landesfeuerwehrverband ein Pilotprojekt, mit dem die Lkw-Fahrer über CB-Funk angehalten werden sollen, an Unfallstellen eine Rettungsgasse zu bilden.

Da auf Hessens Autobahnen viele ausländische Lkw-Fahrer unterwegs seien, werden die Warnfunksprüche in acht Sprachen gesendet. In der Pilotphase werden die Feuerwehren aus Bad Hersfeld, Kirchheim, Limburg, Seligenstadt und Neu-Isenburg mit den Geräten ausgestattet, weil sie die Autobahnfeuerwehren mit den meisten Einsätzen im Land sind.

In Hessen gebe es jährlich rund 140 000 Unfälle mit etwa 30 000 Verletzten, erklärte der Innenminister. Damit die Einsatzkräfte schnell zu den Unfällen kommen und Leben retten können, müsse die Rettungskette funktionieren. Es gebe aber trotz einer deutlichen Anhebung der Bußgelder immer wieder Verkehrsteilnehmer, die dann nicht an das Bilden einer Rettungsgasse denken.