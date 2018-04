Warten auf zehn Quadratmetern

Anzeige

Darmstadt.Knapp zehn Quadratmeter mit Tisch, Stuhl, Bett, Kleiderschrank, Kühlschrank und Fernseher: So sieht ein Einzelraum in der ersten hessischen Abschiebehafteinrichtung in Darmstadt aus. Die Möbel sind aus Sicherheitsgründen festgeschraubt, das Geschirr ist aus dem gleichen Grund aus Plastik. Die Fenster sind vergittert. Die Männer dürfen in ihren Zimmern ihre eigene Kleidung tragen und rauchen – dafür gibt es aber kein Feuer, sondern batteriebetriebene Anzünder. Handys sind auch erlaubt, aber nur mit versiegelter Kamera.

„Wir können immer aufschließen“

Für die Abschiebehaftanstalt sind die ehemaligen Freigängerhäuser der Justizvollzugsanstalt in Darmstadt-Eberstadt umgebaut worden. Auf einem mit Gittertüren abgeschlossenem Flur liegen fünf der Einzelräume nebeneinander. Zu dieser Einheit gehört ein Waschraum – mit Folien als Spiegel und Plastik als Ablage – ebenfalls aus Sicherheitsgründen. Es gibt auch eine Waschmaschine, einen Trockner und einen Heißwasserboiler – etwa um Tee zuzubereiten. Videoüberwacht wird ausschließlich der Flur.

Je zwei solcher Einheiten für jeweils fünf Männer finden sich auf zwei Stockwerken – insgesamt also 20 Plätze. Das Essen wird den Ausländern ohne Bleiberecht an den letzten Tagen vor ihrer Abschiebung einmal am Tag gebracht.