Warum Hessens Dieselfahrer zittern

Leipzig/Wiesbaden.Vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig könnte heute ein wegweisendes Urteil für Dieselfahrer fallen. Ebnet das Gericht den Weg für Fahrverbote in Städten, damit die Luft sauberer wird? Und wie gehen Hessens Kommunen damit um? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Welche hessischen Städte sind betroffen?

Seit Jahren werden in vielen Städten Schadstoffwerte für Stickoxide (NOx) nicht eingehalten. Das sind Gase, die in höherer Konzentration giftig sind. In Hessen hielten 2017 nach Zahlen des Umweltbundesamtes mindestens fünf Städte den Grenzwert zum Schutz der Gesundheit nicht ein, gemessen wurden mehr als 40 Mikrogramm NO2 je Kubikmeter Luft im Jahresmittel. Neben Darmstadt waren dies Wiesbaden, Frankfurt, Limburg und Gießen. Den Wert wahrscheinlich überschritten haben Offenbach und Bensheim. Rüsselsheim dürfte es gerade so geschafft haben, unter dem Wert zu bleiben. Das Umweltbundesamt wertet derzeit noch die Daten endgültig aus.

Worum geht es beim Bundesverwaltungsgericht?

Das Gericht wird darüber verhandeln und möglicherweise bereits am Donnerstag entscheiden, ob Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in besonders belasteten Städten ein rechtlich zulässiges Mittel und in die jeweiligen Luftreinhaltepläne aufzunehmen sind. Konkret geht es um die Luftreinhaltepläne von Düsseldorf und Stuttgart. Die Umwelthilfe hat auch wegen hessischer Städte geklagt, unter anderem soll es am 28. März vor dem Wiesbadener Verwaltungsgericht um die schmutzige Luft in der Landeshauptstadt gehen. Die Entscheidung des Bundesgerichts hat eine deutschlandweite Signalwirkung.