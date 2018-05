Was machen …die Studiengebühren?

Anzeige

Stuttgart.Seit genau einem Jahr müssen Studenten aus Nicht-EU-Staaten 1500 Euro Gebühren pro Semester zahlen. Die Pläne von Grün-Schwarz wurden heftig diskutiert. Doch wie hat sich die Abgabe entwickelt? Zum Start der Reform im Wintersemester 2017/2018 haben lediglich 2839 Studierende aus Nicht-EU-Ländern die 1500-Euro-Semestergebühr bezahlt. Das ist die Hälfte der Erstsemester aus den betroffenen Staaten. Damit liegen die Einnahmen des Landes für dieses Semester bei etwas mehr als 4,2 Millionen Euro. Dies berichtet Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) in der Antwort auf eine SPD-Landtagsanfrage, die dieser Zeitung vorliegt.

Seit dem vergangenen Wintersemester müssen Bewerber aus dem Nicht-EU-Ausland 1500 Euro pro Semester bezahlen, wenn sie an einer Hochschule im Südwesten eingeschrieben sind. Bauer kündigte damals für den Endausbau der Reform im Jahr 2022, zu der auch die Einführung einer Semestergebühr in Höhe von 650 Euro für ein Zweitstudium gehört, jährliche Mehreinnahmen für das Land in Höhe von 45 Millionen Euro an. Noch im November vergangenen Jahres erklärte die Grünen-Politikerin, sie selbst gehe im ersten Jahr von einem zweistelligen Millionenbetrag aus, der dem Landeshaushalt zusätzlich zur Verfügung stehe. „Die vorliegende Stellungnahme des Wissenschaftsministeriums untermauert unsere Einschätzung eines eklatanten Missverhältnisses von Aufwand und Ertrag bei der Erhebung von Studiengebühren“, sagt die hochschulpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Gabi Rolland. Als zentrales Problem sieht sie eine Fehlkalkulation bei der Zahl der Personen, die von den Gebühren befreit wurden. Nachdem die Gebühr 2017 gegen teils erhebliche Widerstände eingeführt wurde, ging die Zahl der internationalen Studienanfänger aus Nicht-EU-Ländern im Vergleich zum Vorjahreswintersemester nach Angaben Bauers um 19,2 Prozent auf 5688 Personen zurück. Trotzdem schreibt Bauer in der Anfrage: „Der Rückgang fällt damit leicht geringer aus, als das Wissenschaftsministerium kalkuliert hat.“

Allerdings liege die Quote der Studierenden, „die von der Gebührenpflicht ausgenommen oder befreit sind oder bei denen die Zahlung gestundet oder erlassen wurde, bei etwa 50 Prozent“, erklärt Bauer weiter. Dass nur jeder zweite Studierende zur Kasse gebeten werde, mildere zwar die soziale Diskriminierung für viele, schlage „sich aber negativ in den erwarteten Einnahmen nieder“, so Rolland. Hintergrund ist, dass das Gesetz Bauers diverse Ausnahmen zulässt. Zum einen können hochbegabte Studierende befreit werden. Laut Anfrage könnte diese Regelung im Wintersemester 2017/2018 bei maximal 506 Studierenden greifen. Zum anderen können auch Studierende aus besonders armen Ländern von der Semestergebühr ausgenommen werden – dies bezieht sich vor allem auf Entwicklungsländer aus dem afrikanischen, karibischen oder pazifischen Raum – oder auf die laut den Vereinten Nationen 48 am wenigsten entwickelten Länder der Welt. Ein Grund für eine Befreiung kann auch sein, dass jemand mit einem Austauschprogramm kommt. Bauer rechnet im ersten gebührenpflichtigen Jahrgang internationaler Studierender, die im vergangenen Wintersemester ihr Studium begonnen haben, mit Einnahmen in Höhe von insgesamt mehr als 21 Millionen Euro.