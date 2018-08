Was macht … Tanja Gönner?

Eschborn.Der schwäbische Zungenschlag ist unüberhörbar, auch wenn Tanja Gönner mit flinker Zunge die schwierige Sicherheitslage in Zentralafrika oder im Nahen Osten analysiert. Dabei springt die Vorstandssprecherin der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) gedanklich mühelos von den Flüchtlingslagern in der Türkei zu den Entführungsrisiken für ihre Mitarbeiter in Mali oder Niger. Gönner, die sich selbst einmal als „Landpomeranze aus Überzeugung“ charakterisiert hat, ist viel unterwegs in den armen und ärmsten Ländern dieser Welt. „Was ich hier mache, ist hoch spannend“, sagt die 49-Jährige.

Die in Eschborn ansässige GIZ hat in den letzten Jahren viele zusätzliche Aufgaben übernommen, die weit über die klassische Entwicklungshilfe hinausgehen. Die Gesellschaft des Bundes organisiert auf dem Westbalkan, in Nord- und Westafrika sowie Nahost sogenannte Migrationszentren. Dort sollen Rückkehrer aus Deutschland, aber vor allem Menschen beraten werden, die sich erst noch auf den Weg nach Europa machen wollen. Die Zentren haben bisher 38 000 Personen geholfen, darunter knapp 2000 Rückkehrern. Ziel ist die Gründung einer Existenz in der Heimat. Die Zentren bieten deshalb auch Fortbildungen zur Unternehmensgründung.

Seit 2012 ist Gönner Chefin der GIZ. In die Wiege gelegt war der Managementjob in der Entwicklungshilfe der gelernten Juristin mit Schwerpunkt Insolvenzrecht aus dem schwäbischen Sigmaringen sicher nicht. Unverhohlene Skepsis schlug der Frau entgegen, die als Vertraute von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an den Führungsjob kam, nachdem sie kurz zuvor in Baden-Württemberg ihre landespolitische Karriere nach der CDU-Wahlschlappe 2011 in Schutt und Asche gelegt hatte. Weil kneifen nicht ihre Art ist, stellte sich Gönner der Herausforderung: „Als Landespolitikerin habe ich viele Erfahrungen gemacht, die mir heute nützen. Es gibt da viele Wechselwirkungen zur heutigen Tätigkeit.“ Kritische Stimmen sind nicht mehr zu hören.

Durch und durch politisch

Gönner war im Jahr 2000 schon als 31-Jährige in den CDU-Bundesvorstand gekommen. Als der damalige Ministerpräsident Erwin Teufel 2004 seine Mannschaft verjüngen wollte, lockte er die Nachwuchshoffnung aus dem Bundestag als Sozialministerin nach Stuttgart.

Ein Jahr später wurde Günther Oettinger Regierungschef und versetzte sie ins Umweltressort. Dort stellte sie die Weichen für den Luftreinhalteplan, der in Stuttgart demnächst zu Fahrverboten führt. „Ich hätte mir gewünscht, dass der Ausstoß an Schadstoffen schneller reduziert wird“, reflektiert sie. Nach der Landtagswahl 2011 ging sie mit dem Kurzzeit-Ministerpräsidenten Stefan Mappus gemeinsam unter. Sie verlor die Kampfabstimmung um den Vorsitz der CDU-Landtagsfraktion gegen Peter Hauk. Damit hatte sich auch das Ansinnen erledigt, CDU-Landeschefin zu werden.

Inzwischen wird Gönner wieder für politische Ämter ins Gespräch gebracht, zuletzt bei der Bildung der schwarz-roten Regierung in Berlin als Staatssekretärin. Für sie ist aber dieses Kapitel ihres Lebens durch. Eine Rückkehr in die Politik kann sie sich nicht vorstellen. Dabei sieht sie sich weiterhin als „durch und durch politischen Menschen“. Als GIZ-Chefin hat sie viel mit Politik zu tun. Am Beispiel der Flüchtlingsprojekte in der Türkei liefert sie eine Kostprobe: „Nach dem Putsch war das nicht immer einfach. Aber inzwischen sind wir gemeinsam gut unterwegs. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit der Türkei als verlässlichem Partner.“ Man müsse die türkischen Leistungen anerkennen.

Die GIZ hat 2017 als Dienstleister für Bundesregierung und EU ein Geschäftsvolumen von 2,6 Milliarden Euro betreut. Steil gewachsen ist der Anteil der Projekte im Bereich Flucht und Migration – um 90 auf 385 Millionen Euro. 919 Millionen flossen in Maßnahmen, die arme Länder wirtschaftlich und gesellschaftlich stabilisieren sollen. 21 000 Mitarbeiter beschäftigt der Dienstleister. Die GIZ gilt zwar als Top-Arbeitgeber, weil „die Arbeit Sinn stiftet“, wie Gönner sagt. Für Auslandseinsätze, besonders wenn aus Sicherheitsgründen die Familie nicht mitkommen kann, ist die Personalgewinnung aber schwierig. „Wir denken darüber nach, wie wir solche Herausforderungen besser lösen können.“

Gönner ist in der Welt zu Hause. Aber ihre Bodenhaftung hat sie nicht verloren. Drei von vier Wochenenden im Monat verbringt sie in dem Dorf bei Sigmaringen, in dem sie aufgewachsen ist. Dazu steht sie: „Ich möchte mich emotional nicht trennen von meiner Heimat, von dem wunderschönen Haus und der Familie. Das ist mein Rückzugsort.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018