Was wird aus Ditib-Kooperation?

Wiesbaden.Der damalige Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn (FDP) sprach von einer „historischen Entscheidung“: Im Dezember 2012 stand fest, dass es in hessischen Schulen einen bekenntnisorientierten Islam-Unterricht geben wird, und zwar mit der Türkisch-Islamischen Union Ditib als großem und der Ahmadiyya-Gemeinde als kleinem Partner. Im Schuljahr 2013/14 war es dann soweit, und der Unterricht begann an den ersten Klassen von 27 Grundschulen in Hessen.

Sieben Jahre später geht es jetzt darum, ob dieser inzwischen bis zur sechsten Klassenstufe erteilte Islam-Unterricht noch eine Zukunft hat oder sie am Streit um eine zu große Abhängigkeit der Ditib vom türkischen Staat unter Präsident Recep Tayyip Erdogan scheitert. Der heutige Kultusminister Alexander Lorz (CDU) will nach Angaben seines Hauses noch im April die mit Spannung erwartete Entscheidung bekanntgeben, ob die Kooperation mit dem Moscheeverband fortgesetzt wird oder nicht.

Da kein anderer Partner aus dem Bereich muslimischer Verbände als Ersatzpartner zur Verfügung steht, ist klar, dass eine Aufkündigung der Zusammenarbeit das Aus für den bekenntnisorientierten Islam-Unterricht in Hessen bedeutet – wohl spätestens zum Ende des Schuljahres. Das bedeutet freilich nicht, dass Kinder islamischen Glaubens dann gänzlich ohne schulisches Angebot blieben und ihre religiöse Unterweisung allein irgendwelchen kaum kontrollierbaren Hinterhof-Moscheen überlassen wäre.

Erfolg der FDP

In welche Richtung es dann gehen würde, hat der christdemokratische Kultusminister bereits im vergangenen Jahr deutlich gemacht. Da setzte er nämlich bereits die anstehende Ausweitung des Islam-Unterrichts auf die siebten Klassen aus. Stattdessen führte Lorz in dieser Klassenstufe anstelle des bekenntnisorientierten Religionsunterrichts ein rein staatliches Fach Islamkunde ein, und dazu brauchte er keine Moscheeverbände oder ähnliche muslimische Organisationen als Partner. Dass dieses Modell bei einem Auslaufen des bisherigen Religionsunterrichts nahtlos auch auf die unteren Klassen ausgeweitet werden könnte, daran hat der Minister nie einen Zweifel gelassen.

Dabei waren Hahn und die damalige FDP-Kultusministerin Nicola Beer froh, dass sie 2012 die Übereinkunft mit Ditib und Ahmadiyya als Partner gefunden hatten. Keiner von beiden stand im Verdacht, radikalen islamistischen Tendenzen Vorschub zu leisten. Und die Liberalen waren stolz darauf, dem in dieser Frage zögerlichen Koalitionspartner CDU das Zugeständnis abgerungen zu haben, nach evangelischen und katholischen Schülern auch denen mit islamischem Glauben einen bekenntnisorientierten Religionsunterricht anbieten zu können. Und Ditib, das dabei als Partner analog zu den beiden christlichen Kirchen diente, sollte ja keineswegs irgendwelche Imame aus der Türkei in die Schulen schicken. Den Unterricht erteilten und erteilen bis heute Lehrer des Landes in deutscher Sprache, und zwar nach staatlichen Lehrplänen. Die meisten von ihnen haben an der Gießener Universität dafür eine Fortbildung absolviert. Doch dann kam 2016 der Putschversuch in der Türkei und der danach immer autoritärer werdende Kurs Erdogans.

Moscheeverband würde klagen

Nach Vorlage von ihm in Auftrag gegebener Gutachten verschärfte Lorz den Druck auf den hessischen Landesverband der türkisch-islamischen Union und setzte ihm mehrfach Fristen, seine Unabhängigkeit zu dokumentieren. Mit dem ebenfalls angeforderten Mitgliederverzeichnis blieb Ditib lange säumig, doch der Landesverband stärkte mit einer Satzungsänderung seine Eigenständigkeit vom Bundesverband mindestens formal. Dass Lorz die Entscheidung zu Ditib immer wieder verschob, hängt zweifellos mit dem Bestreben zusammen, diese möglichst rechtssicher zu machen. Der Moscheeverband hat bereits angekündigt, gegen einen negativen Bescheid des Ministers auf jeden Fall klagen zu wollen. Gut möglich also, dass das Thema auch kommende Woche noch nicht ausgestanden ist.

© Südhessen Morgen, Samstag, 25.04.2020