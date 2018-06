Wasser im Ried soll besser werden

Anzeige

Langen/Wiesbaden/Frankfurt.Weniger Medikamente und andere Spurenstoffe ins Wasser einleiten, Kläranlagen nachrüsten und undichte Kanäle schneller sanieren: Mit solchen Maßnahmen will die schwarz-grüne Landesregierung die Qualität des Wassers im Hessischen Ried verbessern. „Von den Erfahrungen werden wir für ganz Hessen profitieren können“, sagte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) gestern im südhessischen Büttelborn bei der Vorstellung ihrer sogenannten Spurenstoffstrategie zum Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers. Das Konzept setzt auch auf Aufklärung, Dialog, Information und die Auszeichnung von Vorbildern. Denn für die meisten Spurenstoffe gebe es keine gesetzlichen Grenzwerte, sagte Hinz. Hessen habe als erstes Bundesland die Ergebnisse der Spurenstoffstrategie des Bundes auf die Region heruntergebrochen.

Hilfe durch Aktivkohle und Ozon

Nach Bickenbach ist Büttelborn mit seinen rund 15 000 Einwohnern die zweite Gemeinde in Hessen, deren Kläranlage in den nächsten Jahren um eine so genannte vierte Reinigungsstufe erweitert wird. Auch das gehört zur Strategie. In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen ist diese Reinigungsstufe allerdings schon weit verbreitet. Ab 2021/22 sollen auch in Hessen so mit Hilfe von Aktivkohle und Ozon – zunächst im Testbetrieb – Spurenstoffe eliminiert werden. Die Kläranlagen in Langen, Darmstadt, Weiterstadt und Mörfelden-Walldorf sollen etwa zeitgleich mit Bickenbach und Büttelborn folgen, wie Hinz sagte. Die zusätzlichen Kosten bezifferten Fachleute mit acht bis 20 Cent pro Kubikmeter Abwasser. Wie viel mehr die Bürger dafür bezahlen müssen, ist noch unklar.

Im Ried sei die Bevölkerungsdichte hoch, es gebe viele Gewerbebetriebe sowie intensive Landwirtschaft, beschrieb Hinz das Problem des Rieds. Und: „Es ist eine Trinkwasserressource für Millionen: 50 bis 60 Prozent des Trinkwassers für den Ballungsraum Rhein-Main wird hier gewonnen.“ Die Bürger müssten noch stärker darüber aufgeklärt werden, dass sie keine alten Medikamente – ob flüssig oder fest – in die Toilette werfen. „Die gehören in den Hausmüll.“