Wechsel an der Spitze

Wiesbaden.Umweltministerin Priska Hinz und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir sollen die hessischen Grünen in die Landtagswahl am 28. Oktober führen. Beide werden heute in Wiesbaden als Spitzenkandidaten vorgestellt, wie gestern bekannt wurde. Die Benennung der beiden Kabinettsmitglieder, die noch von einem Parteitag am 21. April in Fulda bestätigt werden muss, bedeutet einen Wechsel, denn bei der letzten Landtagswahl 2013 war noch die Landtagsabgeordnete Angela Dorn Spitzenkandidatin auf Platz eins vor Al-Wazir. Die 35-Jährige, die inzwischen zur Landesvorsitzenden der Grünen in Hessen gewählt wurde, verzichtet aber diesmal zugunsten von Hinz auf den Spitzenplatz. Die 59 Jahre alte Umweltministerin hatte vor fünf Jahren gar nicht für den Landtag kandidiert und wechselte nach der Wahl als Bundestagsabgeordnete ins hessische Kabinett. Dorn wird in Fulda für einen anderen Listenplatz antreten. Auch der andere Grünen-Landesvorsitzende, Integrationsstaatssekretär Kai Klose (44) will wieder für den Landtag kandidieren. kn