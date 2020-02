Weg frei für Radverkehr-Professuren

Berlin/Kassel/Frankfurt/Wiesbade.Der Weg ist frei für Radverkehr-Professuren in Hessen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) übergab die Förderbescheide an die Hochschule Rhein Main (Wiesbaden), die Universität Kassel und die Frankfurt University of Applied Sciences (UAS) am Donnerstag. „Dass allein drei der bundesweit sieben Lehrstühle nach Hessen kommen, zeigt unsere führende Position auf dem Weg in eine so klimafreundliche wie leistungsfähige Mobilität“, so Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne).

Die Professuren sind Teil des nationalen Radverkehrsplans 2020. Sie sollen noch in diesem Jahr besetzt werden. Maximal gibt es für fünf Jahre je 400 000 Euro für jede Professur. Die Folgefinanzierung muss eigenständig gesichert werden.

„Wir erwarten bundesweit wahrnehmbare Forschungsbeiträge, die die Verkehrswende voranbringen werden“, sagte Kassels Uni-Präsident Reiner Finkeldey. Der Entwurf von sicheren Radverkehrsanlagen sei an deutschen Hochschulen bisher selten vermittelt worden, so Volker Blees, Fachgruppe Mobilitätsmanagement der Hochschule Rhein Main. „Gerade im Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main mit vielen Städten mit zu hohen Emissionen steht der Radverkehr immer stärker im Fokus als vielversprechende Maßnahme, die Städte lebenswerter macht“, so Petra Schäfer, Fachbereich Architektur, Bauingenieurwesen, Geomatik der UAS. lhe

